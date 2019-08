Trece gobernadores apelaron a la Corte para frenar rebaja del IVA y de Ganancias

Foto: Los fiscales de Estado de 13 provincias, tras concretar la presentación

Trece gobernadores presentaron este lunes en la Corte Suprema acciones individuales de inconstitucionalidad y medidas cautelares contra los dos decretos post PASO de Mauricio Macri con medidas pro consumo que les generan recortes millonarios en la coparticipación hasta fin de año.



La presentación basa el rechazo a las medidas de rebaja de impuestos en el hecho de que tales decisiones "afectan intereses de las provincias, toda vez que dispone de fondos que pertenecen a las Provincias, de modo inconsulto".



Los fiscales de Estado de las 13 provincias aducen que medidas de ese calibre deberían someterse al debate en el Congreso nacional dado que afecta el sistema de coparticipación de recursos entre Nación y provincias, y advierte que "violentan" los acuerdos dispuestos en el Consenso Fiscal 2018.



Fuentes oficiales del Gobierno consultadas por NA sostuvieron que "hay que dirimir las diferencias en una mesa de diálogo, no en la Justicia".



"Iniciamos la semana pasada una ronda de diálogo con los ministros de Economía de las 19 provincias que firmaron el documento. Siempre estamos dispuestos al diálogo y buscar ejes de consensos, como lo hemos hecho estos cuatro años logrando acuerdos históricos que le devolvieron los recursos a las provincias que antes retenía el gobierno nacional", argumentaron.



Y reivindicaron los decretos firmados por el presidente Mauricio Macri tras las elecciones PASO que dispusieron una rebaja de impuestos para compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo producto de la última devaluación.





No se presentaron las provincias de Cambiemos, alineadas -por el momento- con Balcarce 50: las macristas Buenos Aires (María Eugenia Vidal) y CABA (Horacio Rodríguez Larreta), y las radicales Corrientes (Gustavo Valdés), Jujuy (Gerardo Morales) y Mendoza (Alfredo Cornejo).



En el primer lote dela cautelar marcharon Formosa (Gildo Insfrán), Tierra del Fuego (Rosana Bertone), Catamarca (Lucía Corpacci), La Pampa (Carlos Verna), La Rioja (Sergio Casas), Salta (Juan Manuel Urtubey, candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna), San Luis (Alberto Rodríguez Saá), Santa Cruz (Alicia Kirchner), Tucumán (Juan Manzur) y San Juan (Sergio Uñac).



En el segundo, en tanto, se anotaron Chubut (Mariano Arcioni, en medio de una dura crisis provincial), Santiago del Estero (Gerardo Zamora) y Santa Fe (Miguel Lifschitz).



Córdoba (Juan Schiaretti), Chaco (Domingo Peppo) y Entre Ríos (Gustavo Bordet) no se presentaron este lunes. Según la agencia NA, la idea de Entre Ríos, sería radicar un planteo similar el próximo miércoles ante el Supremo Tribunal.