Fumigaciones: Agmer pide discutir "un nuevo modelo productivo sustentable"

Tras el rechazo a la cautelar para que se suspenda la aplicación del nuevo decreto que regula las fumigaciones, desde Agmer exigieron "que no se pierda la discusión de fondo que no es otra cosa que desarrollar un proceso productivo sustentable y en equilibrio con la comunidad".



"No nos oponemos a la prácticas agrícolas, pero exigimos que se hagan de manera lícita y no contaminante", dijo en diálogo con APF el secretario de Derechos Humanos de gremio, Mario Bernasconi.



A través de la cautelar rechazada este lunes, tanto Agmer como el Foro Ecologista habían solicitado que "hasta tanto se dicte la sentencia del amparo, se suspendan los efectos" del decreto, es decir, que no se aplique. Ante la noticia, Bernasconi opinó que esto representa una "preocupación", ya que el fallo "no responde a la cuestión de fondo a la que nosotros aspiramos llegar".



"Nuestro planteo fuerte como organización y la de otros movimientos como el Foro Ecologista y Paren de Fumigar, es poner en tensión con el Gobierno provincial los derecho de terceras generaciones. Por eso decimos que hay que encontrar una alternativa para desarrollar un proceso productivo, sustentable y en equilibrio con la comunidad", explicó el gremialista quien adelantó la predisposición de Agmer a dar pie a dicha discusión de ser convocados.



En diálogo con esta Agencia, alertó: "Detrás de todo este proceso judicial, al cual nosotros no pretendíamos llegar, se esconde el debate de fondo acerca de qué modelo productivo estamos pensando a nivel global como sociedad. Me preocupa fuertemente que algunos sectores productivos, a los cuales respetamos, hagan este planteo jurídico sabiendo las consecuencias negativas que tiene la aplicación de los agrotóxicos".



En ese sentido, aclaró que desde Agmer no se oponen "en absoluto" a desarrollar prácticas agrícolas en cercanías de las escuelas, no obstante exigen que se realicen de manera "lícita y no contaminante": "Son cada vez más fuertes los posicionamientos de rechazo a estos plaguicidas a nivel global, pero a su vez se sabe que detrás de ellos hay monopolios como Monsanto que son quienes alientan esta situación y ponen en riesgo la salud hasta de los propios productores", afirmó.



Por este motivo, Bernasconi adelantó que desde Agmer realizarán un encuentro provincial de referentes "para fortalecer una mirada común dentro de la organización; teniendo en cuenta que en mayo del año pasado el Congreso ya estableció la necesidad de contar con un medio ambiente sano. Insistimos en la necesidad de discutir una norma que defienda, principalmente, el derecho de los trabajadores", finalizó.