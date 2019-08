Pichetto: "En octubre va a jugar el voto útil"

"Es cierto que detrás de todo político hay un optimista crónico, pero si llegamos al escenario posible de un balotaje, es posible revertir eso. Creo que algunos sectores votaron de una manera para llamar la atención. Hay sectores que votaron expresiones minoritarias para castigar al Gobierno. Hay espacios intermedios que tienen entre 13 y 15%. Y además, va a jugar en octubre el voto útil", auguró en una entrevista con el diario Perfil.



A su vez, pronosticó que en octubre va a crecer la participación electoral con "5 puntos más de votantes", lo cual a su criterio podría empujar las chances de Juntos por el Cambio.



"Nuestro volumen va a aumentar considerablemente el 27 de octubre", vaticinó el senador nacional, que añadió: "si bien es cierto que es difícil, no es imposible. Si se analiza el resultado de las primarias del año 2015, la diferencia también fue muy alta, casi de 15 puntos. En las primarias del año 2015 fueron 15 puntos a favor de (Daniel) Scioli".



Para Pichetto, "el voto a (Roberto) Lavagna es un voto perdido, como lo es el de Juan José Gómez Centurión o a José Luis Espert".



"Son votos que expresan una mirada de carácter testimonial, de cuestionamiento al Gobierno por vía indirecta", resaltó el rionegrino, que considera que esa porción del electorado ubicada del centro a la derecha y que hasta hace poco acompañaba a Cambiemos, podría volver al oficialismo ya que "se va a votar con un criterio de utilidad".



Sin embargo, admitió que habían razones antes de las PASO que permitían sospechar una fuga de votos del espacio oficialista, como el malestar que estaba presente "producto de la pérdida de poder adquisitivo" luego de las devaluaciones de abril y agosto de 2018.



"A eso se suma una demanda de los sectores económicos vinculados a las capas medias, como las pymes, la mediana empresa. Es algo que se percibía recorriendo el país y que tal vez no percibían claramente las encuestas, los trabajos de análisis", agregó.



Consultado sobre el perfil que exhibió el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, durante la campaña previa a las PASO, Pichetto le destacó aciertos y errores.



"Lo veo sobreactuando la moderación. Me parece que lo necesita hacer en el marco de la campaña electoral. Tiene que ordenar el frente interno para que ninguno hable. Tiene que hacer que la señora se quede callada. Hay algunas cosas que están tratando de hacer: que no aparezca más Diosdado Cabello, parecería que dejó de pelearse con (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro", analizó.