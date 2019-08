Las provincias avanzarán con la presentación en la Corte por IVA y Ganancias

Política Intendentes vecinalistas preocupados por impacto de medidas nacionales

Luego de un encuentro que se desarrollará hoy a la mañana en la sede de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) en donde participarán todos los fiscales provinciales, los representantes de la mayoría de las provincias irán a Tribunales para dejar los pedidos de cautelares contra la medida que reduce el IVA y Ganancias.San Juan, Misiones, Santa Cruz, Catamarca, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis, Tucumán, Formosa, Neuquén, La Rioja, Chubut, Chaco, Río Negro, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Santa Fe y Salta están terminando de armarlas presentaciones judiciales y no todos llegarían a hacerlo hoy."Una vez que termine el encuentro en el CFI un grupo de fiscales se trasladará a Tribunales a dejarlos escritos. Serán alrededor de nuevo o diez porque no todos lograron las firmas de los gobernadores y con la de los fiscales sólo no alcanza, la Corte exige que estas presentaciones las firmen los gobernadores", señaló al diarioun fiscal provincial que participará del encuentro de hoy a la mañana y que ya cuenta con la rúbrica de su gobernador.Con esto Córdoba se suma a la actitud tomada por las provincias oficialistas -Buenos Aires, Jujuy, Corrientes y Ciudad de Buenos Aires- que definieron no tomar ningún tipo de medida respecto y en algunos casos apoyarla decisión.