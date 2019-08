Para Peña, "hay que cambiar el sistema electoral"

El jefe de Gabinete Marcos Peña sostuvo que "hay que cambiar el sistema electoral".



Entrevistado al cabo de los números que obtuvo el oficialismo, del que fue jefe de campaña, Marcos Peña sostuvo que "hay que cambiar la ley de partidos políticos y cambiar la ley electoral".



"Las PASO no funcionan, no cumplen el objetivo para el que se plantearon y creo que hay que cambiar la forma de votación. No está bien, eso es obvio", remarcó el funcionario al ser entrevistado por el diario La Nación.



Marcos Peña admitió que "lo primero que estoy pensando es en cómo ganar la elección de octubre y si no es en octubre, en noviembre. La podemos ganar, mi energía está puesta en eso", destacó.



Respecto de su responsabilidad en la derrota, admitió la que le cabe como jefe de campaña y jefe de Gabinete, pero advirtió que "como no me creí el dueño de los triunfos, ahora no me creo el único responsable de la elección".



En cuanto a los errores, consideró que "faltó más territorio, faltó más calle, más militancia de todos, más volver a las fuentes, lo que repercutió negativamente en muchas cosas, entre ellas la fiscalización".



"Se está corrigiendo", afirmó, considerando que "lo tenemos que hacer mejor y lo vamos a hacer mejor. El sacudón nos ayudó a recuperar una mística menos cómoda".