Bajo la consigna "Sí se puede", marcharon en apoyo al gobierno de Macri

Una marcha en apoyo a la gestión del presidente Mauricio Macri se realizó este sábado en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires y en distintas plazas del país, impulsada por el actor Luis Brandoni y seguidores en las redes sociales, tras los resultados de las elecciones primarias PASO, que ganó la fórmula opositora del Frente de Todos por 15 puntos.La iniciativa fue promovida además por simpatizantes de Juntos por el Cambio bajo el hashtag #24AYoVoy.El encuentro en la ciudad de Buenos Aires se realizará a partir de las 16.30 bajo la consigna ´Defendamos la República´, y será la segunda desde la realización de las primarias, habiéndose realizado la primera el viernes pasado, en Plaza de Mayo."Sí se puede", fue la principal consigna que se escuchaba en las cercanías del obelisco. También los gritos futboleros de "¡Argentina!" Algunos llevaban pancartas. "La patria está en peligro si vuelven los ladrones", decía una, mientras que otros cantaban "Argentina, sin Cristina". Los bocinazos de los autos completan la postal. El tránsito no se cortó.Esta vez la convocatoria es en rechazo a un "pasado autoritario y populista", según expresaron los organizadores a través del video emitido por el actor de extracción radical, filmado desde Madrid."Estamos preocupados, pero no derrotados", esgrimió Brandoni y continuó: "Al contrario, queda mucho por hacer todavía, por lo pronto, el sábado 24 salgamos a las calles y las plazas de todo el país"."Somos muchos más los que queremos un país republicano, democrático y decente", sostuvo sobre el final de la convocatoria, y agregó: "Perdimos la República muchas veces, otra vez no", en alusión a que las elecciones generales "son en octubre".