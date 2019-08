A 25 años de reforma de la Constitución: voces de quienes fueron protagonistas

"El Congreso de la Nación está en deuda con la Constitución"

El homenaje dispuesto por el gobierno nacional constituye "una oportunidad excepcional para promover los valores contenidos en nuestra Carta Magna y revitalizar los ideales que ella nos propone, reconociendo el protagonismo y la robustez que los principios constitucionales deben tener en toda sociedad democrática", según los considerandos de la medida oficial., quien fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en 1994, estuvo este sábado en Santa Fe, en la conmemoración por los 25 años de la reforma de la Constitución Nacional.", recordó el ex senador nacional, según conocióDe la misma manera reconoció que en su momento "se demonizó" el Pacto de Olivos. En ese sentido afirmó: "Quedó como una cosa abstracta porque se decía que buscaba nada más la reelección presidencial o que se cambiaba eso por el tercer senador y todo eso fue empequeñecido por la".", resaltó asimismo.Por su parte, en diálogo con, afirmó: "Siempre hay un debe, es una obra humana por lo que es una obra perfectible. Me parece que alguna de las modificaciones que se realizaron no se llevaron a la práctica".En el mismo sentido, aseveró: "Quedan muchas leyes por sancionar, por ejemplo la de la coparticipación, pero creo que eso no habla de un déficit de la Convención, sino luego de nuestra cultura política. A veces las normas no son todo, tienen que venir acompañadas por conductas que es lo que nos está faltando para lograr completar el ciclo de la reforma"."También hay que tomar nota de lo importante que fue lograr un consenso en medio de divisiones", resaltó y pidió "hacerlo hacia futuro"., este sábado en Santa Fe, expresó: "la Convención Constituyente fue la asamblea más importante de la historia institucional argentina, porque fue la única construcción de diseño institucional con consenso de todas las fuerzas políticas"."Cuando fue la sanción de la Constitución de 1953, fue la imposición de los vencedores de Caseros, sobre los vencidos y eso se reflejó en la Constitución", dijo, en diálogo con los medios, entre los que estuvo, quien se hizo presente en el homenaje por el aniversario de la reforma de la Constitución nacional, dijo a Elonce TV: "Estoy muy contento por esta conmemoración. Finalmente la Constitución dio sus frutos"."Lo central que la gente omite decir fue el éxito del Pacto de Olivos, que es tan importante como el Pacto de San Nicolás o el de San José de Flores, que posibilitaron las reformas de Urquiza y la de Mitre, respectivamente", manifestó.Al respecto acotó: "Fue el mayor nivel de consenso del siglo XX".en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 por el Partido Modin. "Fue una experiencia valiosa, quedaron muchas deudas, muchos errores. El rol nuestro fue pelear la no inclusión de la coparticipación que es el principal instrumento que impide el federalismo. No se logró pero fue un paso", aseveró.De la misma manera expresó: "Cómo van las cosas creo que en breve tendremos que juntarnos nuevamente para seguir discutiendo o por lo menos renovar o modificar lo que se hizo mal".