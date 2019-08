Macri: "No hay mejor manera de defender la Constitución que acatarla"

Macri dijo que ""."Hoy no hay abuso de poder. No hay imposición de ideas ni castigo al que piensa distinto. Los argentinos queremos vivir en un país republicano", sostuvo.Durante la ceremonia se realizó una, indicaron fuentes de las secretarías de Fortalecimiento Institucional y del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, a cargo de los homenajes.Asimismo, señalaron que enviarán la medalla con posterioridad a aquellos convencionales no estén presentes y a los familiares de los ya fallecidos.El homenaje dispuesto por el gobierno nacional constituye "una oportunidad excepcional para promover los valores contenidos en nuestra Carta Magna y revitalizar los ideales que ella nos propone, reconociendo el protagonismo y la robustez que los principios constitucionales deben tener en toda sociedad democrática", según los considerandos de la medida oficial.Los expresidentes Eduardo Duhalde, Cristina Fernández de Kirchner, Ramón Puerta y Adolfo Rodríguez Saá fueron convencionales constituyentes, así como los actuales legisladores Elisa Carrió, Fernando "Pino" Solanas; el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, entre otros.Entre otras personalidades que participaron de la reforma están Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Horacio Rosatti, Héctor Masnatta y Rodolfo Barra, que fueron designados jueces de la Corte Suprema; y el exvicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez.En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, el Congreso de la Nación abrirá sus puertas para que el público pueda realizar visitas guiadas y participar de actividades especiales organizadas para celebrar los 25 años de la reforma constitucional.Las visitas se desarrollarán en forma gratuita, entre las 11 y las 17, y, según los organizadores, en esta ocasión se podrá recorrer los emblemáticos e históricos salones Delia Parodi y Pasos Perdidos, así como el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, sitios donde comenzó a gestarse la reforma.