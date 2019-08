Video: Carrió en Santa Fe: "Macri estuvo muy condicionado por los gobernadores del PJ"

Carrió dialogó con los medios de prensa antes de ingresar al Museo de la Constitución y cuando fue consultada sobre por qué Macri no tomó antes las actuales medidas económicas, responsabilizó por ese hecho a los gobernadores opositores. "Macri estaba muy condicionado por los gobernadores del PJ para que le firmen el presupuesto", sentenció "Lilita" Carrió.



"Ahora quedó muy claro que los que no querían bajar los impuestos eran los gobernadores del PJ, así como no bajan ingresos brutos o las tasas municipales los intendentes", agregó.



"En esta situación de asfixia no se puede vivir", completó la diputada nacional antes de ingresar al acto en la provincia de Santa Fe, por los 25 años de la reforma de la Constitución. Elonce TV trasmitió en vivo.