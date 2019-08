La mitad de candidatos presidenciales no está afiliado a ningún partido político

Según las consultas que hizo NA al Registro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos, cinco de los catorce miembros de las fórmulas presidenciales realizan sus actividades sin estar formalmente incorporados a ningún sello.



Los binomios de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto; del Frente de Todos, Alberto Fernández-Cristina Kirchner; y de Consenso Federal, Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey, tienen a ambos postulantes afiliados en distintos partidos políticos.



El Partido Justicialista (PJ) tiene en sus archivos las fichas de los senadores nacionales por Río Negro y Buenos Aires, así como la del ex ministro de Economía y la del gobernador de Salta.



En tanto, el PRO cuenta con la afiliación del actual jefe de Estado y candidato a la reelección, mientras que el Partido Obrero posee la de la referente del Suteba La Matanza.



Sin embargo, los postulantes por Unite, José Luis Espert, y el Frente Nos, Juan José Gómez Centurión, así como sus respectivos compañeros de fórmula, Luis Rosales y Cynthia Hotton, no forman parte de ningún sello en calidad de afiliados.



Curioso es el caso del candidato presidencial por el Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás del Caño: aunque es el principal referente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el actual diputado nacional no figura en el Registro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos, de la Cámara Nacional Electoral (CNE).



"El registro de afiliados es público y está constituido por el ordenamiento actualizado de las fichas de afiliación. Su organización y funcionamiento corresponde a los partidos políticos y a la justicia federal con competencia electoral", establece el artículo 26 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.



