Alberto Fernández en Mendoza: "Tenemos que dejar de hablar de la grieta"

Tras el triunfo en las PASO, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, recorrió junto a la senadora y candidata a gobernadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, y el intendente Emir Félix la bodega La Abeja, en la localidad de San Rafael."Tenemos que dejar de hablar de la grieta y ponernos a trabajar juntos, quizás esa sea mi tarea más importante", dijo Fernández durante la conferencia de prensa que compartió con Fernández Sagasti y el intendente Félix.El candidato del Frente de Todos retomó sus viajes de campaña con una visita a Mendoza, provincia donde también estuvieron tanto, él como Cristina Kirchner, antes de la PASO. Buscan traspasar sus votos a la candidata a gobernadora, la senadora Anabel Fernández Sagasti.Además, Mendoza es la primera provincia donde se elige gobernador antes del 27 de octubre y donde el domingo 1° se vota intendente en San Martín, San Rafael, Tunuyán y Lavalle, cuatro localidades en manos de peronistas que estratégicamente desdoblaron el cronograma electoral.La candidata a gobernadora kirhcnerista recibió un gran apoyo y halagos de Alberto Fernández, que le sirven de envión para llegar fortalecida a las elecciones de septiembre donde su principal rival será el elegido de Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez."Anabel sería lo mejor para Mendoza, pensamos y soñamos el mismo país. La he conocido y es una gran senadora y dirigente política, con mucha convicción y firmeza. Podemos lograr una gran provincia, más linda de lo que es, tienen un caudal y potencial enorme que todavía no está explotado al máximo", elogió Alberto."Es importante haber gobernado y siendo senadora gobierna, se sienta a la par nuestro y discute. A veces es mejor no tener la experiencia", agregó respondiendo indirectamente a los dichos de Cornejo sobre la supuesta inexperiencia de Sagasti."La Argentina no soporta medidas solo para ganar una elección, que le cuesta remontar. No es que apoyo a los gobernadores en su reclamo, pero tienen razón", indicó Fernández, luego de las quejas de las provincias justicialistas por el impacto fiscal de las medidas dispuestas por la Nación.También reclamó cambios de fondo en el reparto de los fondos públicos. "El sistema federal en Argentina no funciona. Si hay que cambiarla la ley de coparticipación, será una decisión conjunta con los gobernadores", indicó.