Intendentes vecinalistas preocupados por impacto de medidas nacionales

"Debemos ponernos de acuerdo y ver de qué forma se afectan lo menos posible las arcas del Estado y se puede hacer llegar a cada uno de los pobladores una mejor condición de vida para paliar estos momentos", expresó el intendente de Oro Verde, José Luis Domé.



Para ponerlos al tanto del impacto fiscal que se prevé tendrán en la provincia y en las comunas las últimas medidas del gobierno nacional, el gobernador Gustavo Bordet se reunió con intendentes vecinalistas actuales y electos quienes le manifestaron su preocupación ante la situación.



"Más allá de las especulaciones políticas que se juegan en los sectores, a nosotros nos preocupa de qué forma nos afecta directamente. No podemos estar en contra de cualquier medida que beneficie a nuestros vecinos o a la población en general, y también coincidir que estas medidas no son lineales, no es que una disminución en el IVA va a repercutir en un aumento del consumo o le va a permitir al vecino tener en el bolsillo algo más de plata para acudir al municipio a pagar las tasas que estaba adeudando. Esto son especulaciones que no son tan directas, ojalá suceda y nos permita recuperar parte de esos recursos que podemos perder", advirtió.



Dumé agradeció el recibimiento del gobierno provincial y en especial la participación del gobernador Bordet en la reunión. "La posible disminución de la coparticipación nos genera muchísima preocupación y por eso le pedimos al ministro que nos reciba para conocer de primera mano qué evaluación habían hecho, los valores que estaban manejando, para tener certezas y poder hacer un análisis y ver qué es lo que podemos hacer cada uno de los municipios de aquí a lo que resta del año", precisó.



"Nos preocupa que en estos períodos inflacionarios, donde el poder adquisitivo del vecino se ve restringido, lo primero que deja de pagar son las tasas municipales y los impuestos, así que nosotros también notamos una baja en nuestra recaudación propia, y en las localidades pequeñas el impacto de la coparticipación es mucha porque es el ingreso más importante que tenemos", acotó el jefe comunal de Oro Verde.



Dijo que a ello se suma "la demanda de los ajustes de los salarios que es algo lógico que preocupe al empleado" y agregó que "nuestra principal preocupación es el equilibrio financiero para la mayoría de los municipios, y en ese sentido el monto para Oro Verde supera el 1,7 millones de pesos que se proyecta que podríamos dejar de percibir de aquí a fin de año. Esto es preocupante porque hacíamos un análisis que representa un poco más de lo que el municipio gasta en aguinaldo en todo el año. Es un monto importante y entonces habrá que reestructurar, sin afectar los servicios, ni las obras iniciadas. Por ahí disminuir el ritmo o suprimir algunas de menor importancia".



Luego expresó: "Le aclaramos al gobernador y al ministro que se trata de una preocupación por la situación financiera que nos afecta a todos los municipios directamente".



Luego, Dumé destacó: "Estamos dispuestos a poner el hombro en esta situación. Los municipios somos la primera trinchera donde el vecino va a reclamar el medicamento, el módulo de alimento, y en esto no podemos desentendernos, así que estamos comprometidos a afrontar esta situación. De aquí en adelante cada uno hará una evaluación en su localidad para saber hasta dónde impactan".



Más adelante, agradeció la predisposición del gobierno para recibirlos siempre y resaltó "la labor de los distintos funcionarios provinciales, porque atienden el teléfono y responden en cualquier momento del día lo que es importante para quienes estamos al frente de un municipios".



Finalmente, señaló que quisimos decirle al gobernador y al ministro que "acompañamos cualquier reclamo e instamos al gobierno nacional para que no lleguemos a judicializar estos temas, que haya un lugar donde podamos converger y ponernos de acuerdo y ver de qué forma se afectan lo menos posible las arcas del Estado y se puede hacer llegar a cada uno de los pobladores una mejor condición de vida para paliar estos momentos".



El encuentro tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones, con la presencia del ministro de Economía, Hugo Ballay, y de los intendentes de Oro Verde, José Luis Dumé; de Cerrito, Amilcar Tomassi; de Villa del Rosario, Gustavo Zandoná; de San José, Irma Monjo; de Libertador San Martín, Raúl Casari; de Lucas González, Vicente Hanemann; de Valle María, Arsenio Ortman; y de Los Charrúas, Ariel Pannozzo Zénere. También asistieron intendentes electos.



La introducción estuvo a cargo del gobernador Bordet, quien les planteó los temas que preocupan, que fundamentalmente tienen que ver con el impacto fiscal que tienen las medidas del gobierno nacional en las arcas provinciales y por ende en las comunas.



Luego, el ministro Ballay hizo un análisis de cómo afectarían tanto a la provincia como a los municipios la disminución de la coparticipación por la eliminación del IVA y las modificaciones sobre Ganancias, entre otros puntos.



Ballay advirtió que "eso fue anunciado un día posterior a las elecciones y a partir de ahí ha habido gran cantidad de reuniones, el posicionamiento de 19 mandatarios de distintas provincias; o sea que no es un problema de Entre Ríos, sino de todas las provincias porque afecta fundamentalmente los índices de coparticipación de impuestos. Inclusive ha quedado planteada la posibilidad de un planteo judicial de inconstitucionalidad de este decreto".



"Así como lo hicimos la semana pasada con la Liga de Intendentes Justicialistas, la idea fue trasladarle a los intendentes vecinalistas la estimación que nosotros tenemos, no solamente de la incidencia en la provincia, sino en cada uno de los municipios, en donde desde la Dirección de Relaciones Fiscales con Municipios se hizo una estimación de este monto, que es lo que hoy le volcamos y compartimos con los intendentes", explicó.



Por otro lado, dijo que "les comentamos que no es solamente la merma de recursos lo que nos preocupa, sino también el índice inflacionario, ya que esto se relaciona directamente con lo salarial, no solamente por los compromisos asumidos en paritarias, sino además por el deterioro del salario que también es importante".



"Les explicamos a los intendentes que lo que nosotros estimamos es el impacto real y concreto que tienen las medidas sobre lo recaudado y lo proyectado recaudar para este año", concluyó.