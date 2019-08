El Senado Juvenil convocó a la segunda jornada "Activar, actitud para innovar"

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Estudiantes de distintas escuelas secundarias de Paraná se encontraron en el Centro Provincial de Convenciones con la consigna de "ACTIVAR, actitud para innovar", la segunda edición de la propuesta de capacitación impulsada por la Vicegobernación y el Senado Juvenil. A lo largo de la mañana, más de 200 jóvenes participaron en 4 talleres, dictados en forma simultánea. La jornada cerró con una charla del vicegobernador, Adán Bahl, para todos los estudiantes.



"Es ahora cuando tenemos que hacer algo distinto, cambiar lo que no nos gusta; es la oportunidad de intervenir para mejorar lo que creemos que se puede hacer mejor para que todos vivamos mejor", interpeló Bahl a los jóvenes.



La jornada se dividió en 4 talleres: uno destinado a mejorar la expresividad, un taller de oratoria, otro para optimizar el tiempo y la calidad de las exposiciones y un taller de creatividad para resolver problemas complejos. Fueron invitados estudiantes de Paraná y Paraná Campaña que enviaron sus proyectos al Senado Juvenil 2019 y que tendrán el desafío de defenderlos en el recinto de la Cámara Alta.



El vicegobernador Bahl felicitó a los estudiantes "por participar y por sostener las ganas y la voluntad que son imprescindibles cuando uno toma la decisión de hacer algo para cambiar la realidad".



Y agregó que "este tipo de encuentros son importantes para escucharnos, para compartir ideas, para pensar qué podemos hacer para que el lugar donde vivimos nos guste más, para sentirnos orgullosos, para tener acá la vida que queremos".



Finalmente, Bahl invitó a los chicos a participar activamente en la ciudad. "Me gustaría que este diálogo y estos encuentros continúen, porque desde diciembre voy a ser el Intendente de la ciudad y los necesito cerca, porque Paraná necesita muchas cosas, pero sobre todo necesita ideas nuevas. Cuento con ustedes, cuento con que tomen y transformen los lugares y las actividades que les pertenecen. Y si no los encuentran, con que juntos les empecemos a dar forma".



La palabra de los protagonistas



Natalio, de la Escuela Jorge Luis Borges N° 54, expresó su agradecimiento por ser escuchados: "no sucede habitualmente, valoro mucho esta posibilidad de expresarnos y que nos tengan en cuenta".



Sol, del Instituto Santa Teresita, dijo que "compartir esta actividad y escuchar a otros chicos te da una idea de que todos nos damos cuenta de los problemas de nuestra sociedad y de que todos podemos hacer algo".



Fernanda, de la Escuela Ceferino Namuncurá, valoró que "esta capacitación me ayuda un montón para aprender a expresarme".



Los talleres



La capacitación se extendió durante la mañana en la que los jóvenes tuvieron la posibilidad de realizar cuatro talleres que brindaron herramientas para optimizar su participación en la edición 2019 del Senado Juvenil: "Activate VoS.Z", se orientó para conmover desde la palabra y estará a cargo de la locutora Maru Trovato y la Lic. en Fonoaudiología Paola Silberman.



"Mostrá actitud" fue un espacio para reconocer fortalezas y desarrollar estrategias de presentación dictado por del Mg. en Administración de Empresas Germán Gatti y la estudiante de Diseño Industrial Carmela Farias.



"600 segundos para activar", fue una oportunidad para optimizar el tiempo y las herramientas de exposición, espacio coordinado por la Lic. en Comunicación Social Natacha Caviglia y la Lic. en Ciencias Políticas y Coordinadora de Senado Juvenil, Ingrid Dening.



En "Activar presencia", encontraron herramientas basadas en la expresión corporal para que puedan utilizar al momento de enfrentarse al jurado en las instancias provinciales del Senado Juvenil. Este espacio estuvo a cargo del especialista en formación actoral, Rodrigo Aguirre.