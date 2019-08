Bordet cuestionó las medidas "inconsultas y electoralistas" de Macri

Política Gobernadores no descartan la vía judicial ante la quita de recursos de Nación

En el marco de la inauguración del museo Eva Perón en la Escuela Hogar de la capital entrerriana, el gobernador, Gustavo Bordet puso de relieve la importancia de un "Estado benefactor" e hizo hincapié en la "confrontación de modelos económicos, políticos y sociales que nos dicen hacia dónde tiene que ir el país"."Hemos recuperado todo el predio, que estaba muy abandonado y donde hay integración y coordinación", manifestó el mandatario.En ese orden, Bordet cuestionó las "medidas unilaterales e inconsultas" del gobierno nacional. "Nos enteramos por los medios de que se apropiaban de 30.000 millones de pesos de las provincias. En el caso de Entre Ríos son 1.600 millones de pesos. Que quede claro, nosotros no estamos en contra de medidas que benefician a sectores vulnerables, pero el gobierno nacional debe hacerse cargo con sus propios recursos. No puede violar un derecho constitucional. Indigna que estas medidas son sólo por tres meses, por lo que tienen un claro tinte electoralista".Visiblemente molesto por las consecuencias que las medidas tendrán en Entre Ríos, Bordet reclamó: "El Presidente debe gobernar para todos los argentinos y cuando llegue el momento electoral se estará en campaña. Tomar este tipo de medidas atenta contra los recursos de las Provincias".Y ratificó: "Si no existe un modo de compensación, el lunes, 19 provincias presentaremos un recurso en la Corte Suprema. En Entre Ríos siempre hemos sido esquivos a presentar demandas judiciales contra la Nación, porque creemos en el diálogo, pero aquí hubo una medida inconsulta y electoralista", subrayó finalmente.