El Ventilador: Algunas opiniones sobre los consensos políticos y la economía

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

El panorama político por estos días se ve atravesado por momentos y situaciones más parecidas a consensos y acuerdos, que a la dura contienda electoral que se especulaba podía existir luego de las PASO, de cara a las elecciones generales.En el mediodía de este miércoles se realizó una cumbre de Gobernadores del PJ y otra entre el presidente Macri y los mandatarios provinciales radicales.¿Los motivos? Los jefes de cada ejecutivo provincial aseguran que muchas de las últimas medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional, afectaría fuertemente la coparticipación que reciben. ¿Qué podría decidir la Justicia en caso de que la mayoría de ellos decida acudir a la Corte?-"Que roben menos, sean más honestos los políticos y los gobernadores. Que piensen en el pueblo"-"Se olvidan los K, que antes CFK no les pasaba toda la coparticipación y el ex gobernador nunca se quejó porque eran del mismo partido. Hoy en día gracias a Nación Entre Ríos está bien. Mal agradecidos. Que les bajen los sueldos a los legisladores que, la verdad, cobran demasiado bien".-"Creo que nunca los gobernadores recibieron tanta plata como lo hicieron con este gobierno. Como siempre a la gata flora nunca le va alcanzar".-"Tiene razón Claudia Martínez. ¿Cómo hace la gente para ir a comprar al súper? Otra cosa que no se ha tenido en cuenta es la reducción del IVA en productos para celíacos".-"Acá en el negocio el paquete de fideos está 25 pesos. Madariaga 1330 la calle de la escuela San Joaquín. Traemos fideos de Santa Fe y nos cuesta 13 o 14 pesos de una excelente marca".-"Si estaría bueno eso de que nos hagan un descuento donde lo podamos corroborar, ya que en varias carnicerías borran los precios y adentro te cobran lo que quieren".-"No solo que no hay modificación en muchos precios como dijo Sebastián, sino que hay productos como el aceite que sin IVA, según dice el cartelito de un híper, está más caro que el de un súper que no dice sin IVA. O sea lo del IVA es un cuento".-"El IVA tienen que devolverlo como antes, a los más humildes con la tarjeta de débito".-"Hay que tirar todos para adelante y dejar de peleas y mezquindades políticas. Seguramente gana Alberto y esto va a ser igual o peor".-"No hacen falta tantas estadísticas, pregunten en calle al ciudadano común".-"Es lamentable tener que estar discutiendo sobre lo que hacen o dejan de hacer las provincias con fondos que les corresponde por ley, es lamentable tener que estar discutiendo sobre cuánto más va a costarle al pueblo esta crisis, generada por la fuga de capitales financiada con deuda pública".-"hoy fui a un súper asiático en San Agustín y el azúcar en oferta decía IVA 0 por ciento a $ 32,99 y yerba de medio kilo oferta a 69,99. Solo las ofertas de yerba sin IVA. Pasaron maquinita".-"Hay que votar a otros partidos políticos, no siempre los mismos. Los peronistas nos robaron siempre, igual los radicales".-"Ustedes saben cuál es la trampa de la Nación, es que se quita el IVA para las coparticipaciones, pero las marcas pueden subir los precios para que las empresas no pierdan, ahí está el negocio".-"Todo gobierno debería dejar de regalar plata. Se tienen que crear puestos de trabajo así sea haciendo camisas, trabajo valorado por supuesto. La realidad es que a Macri nunca le intereso el pueblo. Si no que alguien me explique en qué crecimos con su gobierno. Porque el bolsillo no lo siente. No sé si que vuelvan los K está bien o no. Yo creo que igual, esté quien esté, Juan Pueblo sale perdiendo siempre".-"Uno dijo que a este gobierno no le interesa los pobres. Sí, y los anteriores se hicieron millonarios con la corrupción y tampoco les importaron los pobres".-"Yo no soy economista ni nada. Esto ya pasó con los especuladores cuando Macri ganó en 2015 en primera vuelta. Los números se elevaron al toque. Pasó ahora de nuevo a sabiendas de un inminente cambio de gobierno. Pregunto: ¿No se podía tomar una medida medio drástica tipo corralito como la prohibición de compraventa de monedas extranjeras hasta nuevo aviso? Y a los especuladores de siempre bajarles caña, sancionarlos con multas si suben los precios. Peco de ignorante si no se puede, pero se puede y no quieren".-"Por favor, hay que hablar con datos en la mano. Los K ocultaban los datos y estos muchachos se creían que la tenían de taquito. Sí a la baja de impuestos, basta de agigantar el Estado. Basta de la timba política".-"Los empresarios de supermercados y comerciantes son los más sinvergüenzas y llorones. Y señora Martínez, en mi barrio los bizcochos están 90 pesos".-"El modelo menos IVA compensa el aumento de la devaluación con el descuento y las empresas se quedan con el 21. Al poder económico solo le maximizan sus ingresos".-"¿Por qué no controlan los súper? Porque cuando habilitan la tarjeta social remarcan todos los productos de la canasta básica".-"Me recorrí todos los súper. Eso sí que... IVA , IVA Y IVA, y los precios siguen igual. Una mentira".-"Les quiero contar que realizo un tour por toda la ciudad. Los productos de limpieza sueltos, los alimentos en un súper y la mitad en otro, ¿y comer carne? Un sueño. Así no se puede. Quiero que el gobierno que venga lo solucione".-"Esto de los aumentos en las grandes cadenas compran por mayoría y eso del IVA es una mentira. Hay un supermercado que tenía la yerba a 130 pesos y ahora la tienen a 230. Este súper está en calle Churruarín. Los grandes supermercados tendrían que colaborar, si estas cosas las traen y las compran re baratas. Nunca lo vi trabajar tanto a Macri".-"Ayer mi esposo quedó sin trabajo, no sé cómo voy a hacer para pagar la luz, que me vino 8000 pesos. Y hoy 35 familias quedaron en la calle porque cerró Cemix".-"Parece que todo vuelve. Los gobernadores votaron contra los jubilados en la reforma del índice de reajuste. No les tembló la mano para firmar esta injusticia contra los abuelos, porque era para salvar sus intereses. Ahora les toca a ellos".-"Me pregunto ¿por qué no se juntan todos y buscan una verdadera salida de este gran fracaso? Nunca se van a juntar, ¿saben por qué? Porque son todos corruptos. Acá tiene que aparecer gente joven, que le interese realmente tener un país con esperanzas de crecimiento"."Esto no se termina más. Es más de lo mismo, los únicos que pagamos somos el pueblo que en verdad labura".