El Ventilador: entre consensos y desacuerdos, claves de la campaña que viene

Contexto de inestabilidad y campaña política

Por un lado, en medio de una economía convulsionada que busca su equilibrio y un panorama político de incertidumbre, los Gobernadores alzaron su voz.¿Los motivos? Los jefes de cada ejecutivo provincial aseguran que muchas de las últimas medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional, afectaría fuertemente la coparticipación que reciben.Sucede que la quita del IVA, el aumento del piso para pagar ganancias y el congelamiento de precios a las petroleras, impacta de forma directa a los montos que la Nación le gira a cada provincia. Y la preocupación no tardó en instalarse entre los mandatarios.Juan Manuel Urtubey, al término de la reunión entre 19 provincias, dio a conocer que acordaron un documento mediante el cual le solicitan una solución sobre este tema al Gobierno Nacional, con la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia si no obtienen respuestas.Allí también acordaron un documento en el que expresaron, entre otras cosas, que "El gobierno de la Nación lleva adelante el populismo que siempre criticó, y lo están haciendo de la peor manera, que es desfinanciando a las provincias, los municipios y los jubilados".Aseguran además que la pérdida por coparticipación para Entre Ríos puede rondar los 1600 millones de pesos.En semanas como estas de consensos, conversaciones telefónicas y reuniones... ¿cómo puede afectar esta situación con los Gobernadores a esa búsqueda de concertaciones?Sucede que la situación económica actual, sumida en un torbellino de inestabilidad, no le favorece como contexto a ninguno de los candidatos, según analizan los expertos.Se sabe que el presidente Mauricio Macri mantuvo ayer una segunda conversación telefónica con Alberto Fernández, de tono amable y en la cual se comprometieron a hablar "todas las veces que sea necesario."Pero... ¿qué se acuerda en estas conversaciones y reuniones y qué rumbo pueden tomar estos acercamientos una vez que comience oficialmente la campaña el próximo 7 de septiembre?Mientras en la política se buscan puntos de acuerdo que tranquilicen a los mercados y, por lo tanto, al valor del dólar, en el rubro empresario argentino cada uno juega sus propias fichas.Por las oficinas del Frente de Todos en calle México de la Capital Federal, ya son varios quienes mantuvieron reuniones con economistas del entorno de Alberto Fernández o con el propio candidato presidencial.Marcos Galperin, Gustavo Grobocopatel, Martín Cabrales y Eduardo Costantini, son algunos de ellos. Y otros esperan ansiosos sus citas. Aseguran que les preocupa lo que viene y, sobre todo, la transición en un contexto económico difícil y de gran incertidumbre como el actual.Así, entre acercamientos que parecían imposibles transcurren estos días previos al comienzo del tramo más importante de la campaña electoral.