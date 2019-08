Alberto Fernández y Gustavo Bordet analizaron impacto de las medidas económicas

Medidas electoralistas

", dijo el gobernador Gustavo Bordet tras reunirse con el candidato presidencial Alberto Fernández.Fue luego de que el mandatario definiera junto a una veintena de gobernadores recurrir a la justicia por las medidas del gobierno nacional que le quitan más recursos a las provincias.", remarcó Bordet.Acompañado por el candidato a senador Nacional, Edgardo Kueider, y el jefe de campaña del Frente de Todos, Juan Pablo Cafiero, Bordet mantuvo este miércoles un almuerzo con el triunfador de las PASO, el candidato a presidente del Frente de Todos.Luego viene la campaña política que es otra cosa que tiene que ser como en cualquier país del mundo", apuntó Bordet luego del encuentro con Fernández.De la misma manera señaló".Sostuvo que las medidas anunciadas por el gobierno nacional son de "corte electoralista" ya que "solamente duran tres meses y no resuelven el problema de la gente". También advirtió que "se ha atemorizado a la población sobre bases que no son ciertas".En ese marco, el mandatario entrerriano aclaró que "no estamos en contra de las medidas de ninguna manera" pero "queremos resguardar nuestros recursos". "Si Nación quiere tomar ese tipo de medidas que lo haga con los fondos propios del Tesoro o de cualquier otro lado, pero no con los fondos que legítimamente correspondes a las provincias", explicó.".Por otra parte, "son medidas de corte electoralista que solamente duran tres meses y no resuelven el problema de la gente", recordó el mandatario entrerriano y añadió: "aunque si alivia a sectores de nuestra población, bienvenidos sean, pero que las decisiones del gobierno nacional se lleven a cabo con los recursos nacionales, no con los recursos de las provincias".Para finalizar, el gobernador entrerriano contó, además, que hablaron sobre "las elecciones PASO donde en Entre Ríos hemos tenido también como en el resto del país, un triunfo muy importante".