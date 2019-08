Diputados nacionales de Cambiemos ratificaron su unidad

Los diputados nacionales del interbloque Cambiemos mantuvieron este miércoles una reunión, tras la cual ratificaron su unidad y manifestaron sus expectativas de poder "revertir" los resultados de las PASO -en las que el Gobierno sufrió una dura derrota frente al kirchnerismo- en las elecciones generales de octubre.



Legisladores del Pro, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica se congregaron en el Anexo "C" de la Cámara baja nacional por alrededor de dos horas, luego de las reuniones que ya previamente cada uno de los bloques había realizado con sus miembros.



Después del encuentro, que estuvo dirigido por el jefe de la bancada, el radical Mario Negri, los oficialistas difundieron un comunicado en el que señalaron que "respecto a la situación electoral, las consideraciones giraron en torno a los resultados de las primarias y se hizo hincapié en la institucionalidad, la cual incluye al Congreso".



Además, expresaron el respaldo al presidente Mauricio Macri y "la coincidencia en la necesidad de sumar certidumbre política en el contexto actual".



Por último, afirmaron su "predisposición total" a "redoblar los esfuerzos de cara a octubre para revertir los resultados de las primarias" en las que el Frente de Todos, con la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, le ganó al binomio de Macri y Miguel Pichetto por 15 puntos de diferencia.



A la salida de la reunión, el jefe del bloque Pro, Álvaro González, sostuvo que se hizo un análisis donde se reconfirmó "el pleno acompañamiento al presidente de la Nación y la unidad de todos los bloques parlamentarios". "Me voy muy contento, y a trabajar en el entendimiento de que en octubre tenemos la posibilidad de dar vuelta el resultado", dijo ante la prensa acreditada.



En tanto, Negri habló de "un laburo muy fuerte" de cara al 27 de octubre y de la "clara coincidencia" entre los diputados de que "el Congreso no debe sumar incertidumbre política en este momento económico".



En ese sentido, el jefe del interbloque oficialista aseguró sólo "si hay algún tema de la agenda parlamentaria que tenga el consenso amplio para tratarlo, haremos sesión"; indicando así que continuará el congelamiento de la actividad legislativa, que se viene registrando desde antes de las PASO. No obstante, el cordobés dijo que está "toda la predisposición" a debatir temas que tengan acuerdo.



El radical, que dio a sus pares un informe acerca de la primera reunión de la Mesa de Acción Política que tuvo lugar el lunes pasado en la Quinta de Olivos, expresó que vio "mucha racionabilidad" en los integrantes de Cambiemos y "un orden de prioridades en torno a lo que hay por delante".



En diálogo con la prensa acreditada, Negri resaltó: "Hoy no estoy pensando en otra cosa que no sea el 27 de octubre, y que Cambiemos esté absolutamente fortalecido y podamos revertir el resultado. Ninguna batalla se puede ganar si no se da".



Finalmente, sobre el presidente, subrayó que "él mismo ha dicho que su primera responsabilidad es ser presidente, estabilizar la economía, que no le vaya peor a los argentinos, que no se despierten a la madrugada con zozobra, que recobren un marco de tranquilidad y previsibilidad. Y está actuando en ese sentido, y eso me parece que es el mejor presidente para ser el mejor candidato".



Fuente: Parlamentario.com.