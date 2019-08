Gobernadores no descartan la vía judicial ante la quita de recursos de Nación

Alertaron que la Nación pone en duda la paz social y destacaron la falta de compensaciones en los recursos.Los gobernadores de 19 provincias, y de diversas expresiones políticas, se unieron esta mañana en Buenos Aires y acordaron una expresión conjunta en la que subrayaron que el gobierno nacional "no puede hacer es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias". "Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes", advirtieron.Durante la reunión que se llevó a cabo en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), los mandatarios se unieron para expresar que "no estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos".Sin embargo "las medidas que se han dado a conocer, realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de donde saldrán los recursos para afrontar las mismas nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento".En ese sentido, "si bien nos parece positivo que el gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad que hoy en forma arbitraria se está vulnerando", sostuvieron en el texto consensuado al final del encuentro.Por lo tanto, "estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social en cada uno de los Estados que representamos", indicaron los mandatarios y reiteraron que "no podemos permitir, que se apropien de los recursos provinciales por parte del Estado Nacional solo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los Estados Provinciales no tenemos ninguna responsabilidad". También recordaron que "hemos sido eficientes a la hora de cumplir con cada una de nuestras obligaciones y compromisos firmados"."Es a todas luces tan arbitraria y perjudicial esta acción del Estado Nacional, que al privarnos de los ingresos que por la Ley en vigencia que nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis, que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país, en medio de este complejo momento que estamos viviendo", sostuvieron.Para finalizar, ratificaron "enérgicamente" que "vamos a defender los intereses de nuestros representados, si es que esta actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte", y en esa línea "exigimos se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia, que están a nuestro cargo"."Quedamos, como le hemos demostrado siempre, abiertos al diálogo franco y responsable, dejando sentado que de no ser así, nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante un daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual", concluyeron.Estuvieron presentes en la reunión los gobernadores Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Rosana Bertone, Tierra del Fuego; Juan Manuel Urtubey, Salta; Domingo Peppo, Chaco; Carlos Verna, La Pampa; Lucia Corpachi, Catamarca; Alberto Weretilnek, Río Negro; Sergio Casas, La Rioja; Alberto Rodríguez Saa, San Luis; Sergio Uñac, San Juan; Miguel Liftchiz, Santa Fe; Gerardo Zamora, Santiago del Estero; Gustavo Valdés, Corrientes; Mariano Arcioni, Chubut; Hugo Passalacqua, Misiones; Gildo Insfran, Formosa; Juan Manzur, Tucumán; y Omar Gutierrez, Neuquén; y el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano.