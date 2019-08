Preocupa a los intendentes el impacto de las medidas de Macri

Los intendentes de Federal y Gualeguaychú, y electo de Concepción del Uruguay expresaron su preocupación ante el impacto fiscal de las medidas económicas anunciadas por gobierno nacional que disminuirá sus ingresos por coparticipación.







Fue tras un encuentro que encabezó este martes el gobernador Gustavo Bordet, el intendente de Federal, Gerardo Chapino, apuntó que "mantenemos una charla con distintos colegas", y afirmó que "la verdad que es un impacto muy fuerte para todos los intendentes del país".







"Sin dudas nos tenemos que sentar a evaluar, ajustar nuestras finanzas notablemente sin perjudicar los servicios que brindamos a la comunidad pero vamos a tener que restringir mucho más los gastos y trabajar más que nada con la contención social, la parte de salud, que son los principales gastos y que se ven incrementados día a día con estas políticas que no favorecen a la comunidad, pero que nosotros como Estado municipal debemos brindar esa contención a todos nuestros vecinos y a los habitantes de cada una de nuestras localidades", aseguró".







Finalmente, indicó: "Sin dudas estas medidas nos impactan muy directamente y vamos a tener que tomar medidas al respecto".







Por su parte el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, manifestó su "enorme preocupación en torno a esta decisión del gobierno nacional que lamentablemente no nos ha tenido poco habituados a este tipo de medidas, que analizamos como una cuestión meramente electoralista, que no modifica el rumbo de un gobierno que, en materia económica, ha sentado las bases del neoliberalismo nuevamente en Argentina y ha traído un retroceso".







A su vez Piaggio se mostró preocupado porque los vecinos puedan entender el contexto: "Si hubiera habido una preocupación verdadera por generar un golpe de timón en la economía argentina y pensar un poco más en los que peor la están pasando, se hubiese ido a una política de retribución de la riqueza y dejar de beneficiar a la timba financiera y a los sectores exportadores, y dedicarse a los trabajadores y trabajadoras que tanto están sufriendo".







En detalle, puntualizó: "En el municipio de Gualeguaychú esto impacta solamente en este período que se viene, en unos 15 millones de pesos, que para nosotros es enorme. Esto representa un tercio de lo que tenemos destinado a atención primaria de la salud e implica en contención social, agua y cloacas para nuestra gente". Por lo demás, Piaggio agradeció "esta rápida reacción de nuestro gobernador y el convocar a todos los representantes de la provincia, que pueda hacer que con fuerza llevemos la voz a nuestros vecinos para que interpreten lo que está pasando. El futuro es incierto y tenemos mucha expectativa de que la Argentina pueda tomar otro rumbo".







El viceintendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, informó que junto a sus pares tomó conocimiento del monto que van a recibir en menor cuantía. No obstante, manifestó: "Queremos valorar este gesto del gobernador de convocarnos a compartir todo lo que va a suceder en los próximos meses".







En ese sentido, Oliva señaló: "Estas son etapas cruciales para los argentinos, los entrerrianos y uruguayenses, y esta reunión pone sobre el tapete cuestiones que los entrerrianos tienen que conocer y las consecuencias en los próximos 90 o 120 días. Este modelo ha traído algunas consecuencias a los más necesitados y esto último va a impactar en los municipios y en nuestra recaudación".