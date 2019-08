Entregaron aportes a emprendedores, centros de estudiantes y organizaciones

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Durante la mañana del martes, se desarrolló en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina un acto de entrega de aportes y herramientas en el marco de los programas Poder Popular, Mejor es Hacer, Incorporación de Tecnología, Crédito Joven, Elegimos Participar y Juventudes en Marcha, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, destinados a emprendedores, organizaciones de la sociedad civil, jóvenes profesionales y centros de estudiantes, con el objetivo de fortalecer los proyectos y acciones que llevan adelante.



Al respecto el vicegobernador de Paraná, expresó: "El gobierno de Entre Ríos está cumpliendo el compromiso de generar trabajo y mejores condiciones de vida, de cuidar los derechos de los entrerrianos, facilitando herramientas y aportes", y agregó que "cada día es más cuesta arriba para la mayoría comprar los equipos y la tecnología que necesitan para trabajar. Por eso es imprescindible estar al lado de quienes necesitan una mano para empezar -o para seguir trabajando- y hacerle frente a la difícil situación que atravesamos".



Luego sostuvo que: "Vivimos un contexto muy crítico; tenemos la responsabilidad de ayudar, de contener. Esto significa no sólo llegar con políticas de asistencia y ayuda directa, sino especialmente facilitar recursos que empoderen a los jóvenes, a las mujeres, a quienes tienen las ideas y tienen el empeño de generar un emprendimiento".



Por último Bahl destacó que "esta inversión social que realiza el Estado entrerriano es fundamental para generar oportunidades en un contexto sumamente adverso. Es un momento difícil, tenemos que cuidarnos entre todos, hacer lo mejor posible por abrir puertas".



En ese marco, la titular de Desarrollo, Laura Stratta, sostuvo: "Nosotros creemos en el Estado presente, que pone el cuerpo, que acompaña, que es activo, promotor y dinámico. Desde esa convicción el gobernador Bordet nos convoca a trabajar todos los días por el desarrollo social". En el mismo sentido enfatizó: "Son tiempos muy difíciles. Sin embargo, agradezco al gobernador que priorizó en la agenda pública el desarrollo social y humano. Nos tocó gestionar en un contexto muy adverso y en esa adversidad siempre encontramos fuerza en cada uno de los testimonios de los beneficiarios de nuestras políticas y las razones para mejorarlas", sostuvo Laura Stratta.



Asimismo sostuvo: "El Ministerio no solamente asiste necesidades básicas que están insatisfechas, sino que también trabaja fuertemente en generar políticas por el desarrollo, entregando herramientas para que los emprendedores puedan desarrollarse y afianzar sus proyectos, porque así también se afianza nuestra provincia y la capacidad que tenemos de crecer".



Stratta remarcó la entrega de aportes que se realizó también a "organizaciones de la comunidad, que cumplen una función social que consideramos vital. Nosotros vamos a escuchar cuáles son sus proyectos y sueños, y a comprometer fondos públicos para su concreción. También estamos entregando aportes a experiencias solidarias, para que se puedan sostener en el tiempo, y a Centros de Estudiantes, que son modos de organización y también de acción. La juventud dejó de ser parte de la retórica y se convirtió en parte de la práctica, de lo que hacemos, por eso también los escuchamos y los acompañamos en los desafíos que tienen".



A su turno, algunos beneficiarios de las políticas brindaron su testimonio para dar cuenta del significado de los aportes y herramientas.



Por el Centro de Estudiantes de la Escuela Jorge Luis Borges, el presidente y la vicepresidenta contaron sobre el proyecto que presentaron al programa Elegimos Participar, y agradecieron el aporte otorgado por el gobierno entrerriano: "Queremos agradecer al Ministerio de Desarrollo y a la Secretaría de la Juventud. Nuestro proyecto se basa en el fortalecimiento del equipamiento de audio con el que cuenta la Escuela, a través de la compra de parlantes, micrófonos, de distintos materiales que son esenciales para realizar las actividades que hace la Escuela. El proyecto surgió a través de la necesidad que teníamos en la escuela, de contar con más equipos de los que teníamos para esta tarea".



Por su parte, la Biblioteca Caminantes recibió un aporte para la ampliación del espacio de Biblioteca. Representantes de la institución comentaron sobre su proyecto: "Es una biblioteca que trabaja con la comunidad, con el barrio, muy comprometida con las escuelas estatales. Trabajamos con el club barrial también, con el centro de salud, toda la cuestión de promoción de la lectura. También tenemos talleres propios, todos trabajamos allí en forma gratuita. Nuestro norte es que la cultura es un derecho. En una zona donde no hay centros culturales, donde no llegan los espectáculos, estamos para que el derecho a la cultura sea para todos. Pero la biblioteca nos quedó chica y hemos necesitado ampliarla. El año pasado también fuimos beneficiados con un subsidio con el que se hizo una ampliación y este año necesitamos completar las instalaciones de esa ampliación. Todas las tardes tenemos alrededor de 50 chicos, algunos asisten a los talleres y otros simplemente van a jugar, a compartir".



Para finalizar, también brindó su testimonio Daiana Genre Bert, de Kahué, un taller de sublimación y serigrafía, quien comentó: "Arrancamos hace aproximadamente dos años, gracias a un Crédito Joven que nos permitió poner en marcha lo que en ese momento era una loca idea que surgió en una comida de amigos: hacer serigrafia. Esta es una técnica bastante artesanal, que es difícil de llevar adelante, fundamentalmente en un contexto de crisis nacional, entonces este crédito nos permitió ponernos en marcha y después también empezamos a ser parte del Registro de Efectores de la Economía Social, que nos posibilitó ampliar nuestras ventas. Ahora gracias a Incorporación de Tecnología vamos a poder trabajar con nuevos productos, así que estamos muy agradecidos por el acompañamiento del Estado".



Del encuentro participaron el intendente de Tabossi, Néstor Landra; la titular del Instituto Becario provincial, Claudia Gieco; el presidente del Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades, Ricardo Etchemendy; el diputado provincial Gustavo Zavallo; el senador provincial Raymundo Kisser; los concejales de Paraná, Sebastián Bértoli y Cristina Sosa. También estuvieron los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social Luis Precerutti, secretario de Economía Social; Nicolás Mathieu, Secretario de Juventud; Julián Froidevaux, subsecretario de Políticas Sociales; Enrique Baffico, director de Fortalecimiento de la Economía Social; y Victoria Duré, Coordinadora de Programas.