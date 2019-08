Senador propone crear el boleto estudiantil gratuito en toda la provincia

El proyecto completo

La propuesta legislativa es que el boleto estudiantil, cubra tanto los servicios urbanos, suburbanos como también los de corta, media y larga distancia.En los fundamentos, Ferrari, indicó que su proyecto se basa, "fundamentalmente, en el principio constitucional de garantizar el acceso a la educación, considerando ello, como una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad".La propuesta de Ferrari es que se implementación un boleto de carácter gratuito a todos los estudiantes, con el fin de garantizar, la escolaridad tanto gratuita como obligatoria, constituyendo el traslado una parte importante para garantizar su cumplimiento."En el caso de los alumnos de ciclo superior, terciario o universitario, si bien no es obligatorio, resulta de mucha importancia generar una herramienta que garantice una igualdad de derechos de acceso a esas instancias que son indispensables para la formación de nuestros profesionales. A ello, se debe sumar el hecho de que estos centros educativos, normalmente se encuentran ubicados en pocas ciudades, lo que produce un gasto todavía mayor", indicó.La iniciativa del senador por el Departamento Victoria de Cambiemos, también establece unaLA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS SANCIONA CON FUERZA de:L E YARTÍCULO 1.- Créase un régimen especial de "boleto estudiantil" para los usuarios del sistema de transporte provincial de colectivos de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos y de larga distancia, destinados a alumnos pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aportes del Estado en todos los niveles, incluidos los de formación profesional, bachilleratos y de escuelas especiales que tengan asiento en la Provincia de Entre Ríos.ARTÍCULO 2.- El Boleto Estudiantil, será de carácter gratuito y alcanzará a los estudiantes pertenecientes al nivel inicial, primario, medio, terciario, superior universitario, formación profesional y bachilleratos, que acrediten su condición de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.ARTÍCULO 3.- El boleto creado por la presente Ley, podrá ser utilizado durante los días hábiles del año escolar y deberá cubrir la totalidad de las actividades educativas. La reglamentación determinará la cantidad de viajes autorizados por usuario, que no podrán ser superiores a:a) Sistema urbano e interurbano:Primarios y secundarios: 50 viajes mensualesTerciarios/universitarios: 45 viajes mensualesb) Sistema larga distancia:Sólo universitarios: 20 viajes anuales (ida y vuelta)ARTÍCULO 4.- El Boleto Estudiantil, alcanzará también al traslado de residentes o practicantes, como así también a los alumnos que deban desarrollar una actividad curricular fuera del establecimiento educativo.ARTÍCULO 5.- La empresa deberá cubrir el seguro del usuario de este boleto, de igual forma que con el resto de los pasajeros.ARTÍCULO 6.- La Autoridad de Aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo y tomará los recaudos necesarios para evitar que el beneficio establecido por la presente vaya en desmedro del servicio que se brinda al resto de los beneficiarios del transporte público.ARTÍCULO 7.- Para los docentes de establecimientos educativos de gestión pública estatal y de gestión privada, con subvención estatal de los niveles obligatorios de educación en la Provincia, en cualquiera de sus modalidades, el beneficio será del cincuenta (50%) por ciento de la tarifa vigente, para el transporte provincial de colectivos de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos y de larga distancia.-ARTICULO 8.- Asimismo, el acompañante de estudiantes menores de catorce (14) años, abonará el pasaje con una reducción del cincuenta por ciento (50%) del valor que realmente corresponda.-ARTICULO 9.- Invitase a los municipios de la Provincia de Entre Ríos a adherir a la presente y elaborar normativas similares para los medios de transportes municipales.ARTÍCULO 10.- Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para la implementación de la presente Ley.ARTÍCULO 11.- De forma.-Este proyecto, se basa fundamentalmente en el principio constitucional de garantizar el acceso a la educación, considerando ello, como una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad.La educación, debe ser una de las principales prioridades en las políticas, tanto del Estado Nacional como de los Provinciales y en los últimos años, la transformación educativa, ha avanzado fundamentalmente en la inclusión de un número cada vez mayor de niños y adolescentes a la educación, en todos sus niveles, con políticas destinadas a logar ese crecimiento sumamente importante para nuestra población, como por ejemplo, la asignación universal por hijo/a, que ha significado un alza de la matrícula escolar, incentivando la permanencia de más estudiantes en los establecimientos educativos.Para que todo ello, se vaya consolidando, es necesario continuar con la implementación de políticas que profundicen la inclusión en la educación y garanticen el acceso a la mayor cantidad posible de educandos y educadores.Por tal motivo, es que considero necesario, que nuestra Provincia garantice el transporte de los actores vinculados al sistema educativo en todos sus niveles, eliminando cualquier obstáculo desde el punto de vista económico, que pueda impedir o menoscabar el acceso a los distintos establecimientos.Este proyecto, Sr. Presidente, dispone la implementación de un boleto de carácter gratuito a todos los estudiantes, con el fin de garantizar, la escolaridad tanto gratuita como obligatoria, constituyendo el traslado una parte importante para garantizar su cumplimiento. En el caso de los alumnos de ciclo superior, terciario o universitario, si bien no es obligatorio, resulta de mucha importancia generar una herramienta que garantice una igualdad de derechos de acceso a esas instancias que son indispensables para la formación de nuestros profesionales. A ello, se debe sumar el hecho de que estos centros educativos, normalmente se encuentran ubicados en pocas ciudades, lo que produce un gasto todavía mayor.En lo que respecta a la reducción del valor del boleto para los docentes de todos los niveles, se pretende, incluir al otro actor fundamental del sistema educativo, el cual insume una parte importante de su salario en el transporte. Como es sabido, los docentes cumplen con sus tareas en lugares, muchas veces alejados de sus hogares, viéndolos casi todos los días y en muchas oportunidades, "viajar a dedo" para cuidar su salario, con el alto riesgo que ello constituye, máxime en los momentos de tanta inseguridad en que hoy se vive.- Frente a esta situación, considerando al docente como un actor esencial en la educación, me parece justo, reducir el gasto de los que diariamente usan el transporte.-A esta altura, Sr. Presidente, considero que no existe la menor duda, que el Estado debe garantizar el acceso a la educación y que todos los recursos que se destinen en ese sentido, deben ser tenidos, como una inversión insoslayable, para el desarrollo de nuestra querida Provincia, lo que nos permitirá sin ningún tipo de dudas, sembrar para el mañana, al otorgarle tanto a los alumnos como a los docentes, un boleto de transporte gratuito, que coadyuvara que la Provincia de Entre Ríos, tenga una educación, con inclusión y sin impedimentos de ningún tipo, transformándose como en muchas otras cosas, en una Provincia pionera.-Por los motivos expuestos, solicito a los Colegas de esta Honorable Cámara, la aprobación del presente proyecto de ley, el que contará seguramente con el beneplácito de la comunidad educativa y de la sociedad, en su conjunto, ya que es sabido que "SIN EDUCACIÓN NO HAY FUTURO".-.