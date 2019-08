Gobernadores se reunirán para analizar el impacto de las medidas nacionales

Los gobernadores del Partido Justicialista decidieron reunirse este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo de analizar el impacto sobre sus presupuestos de los cambios en Ganancias y el Monotributo anunciados por Mauricio Macri.Buscan sumar también a dirigentes como el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, el neuquino, Omar Gutiérrez, el misionero Hugo Passalacqua, el salteño Juan Manuel Urtubey y hasta al cordobés Juan Schiaretti para firmar un mensaje de rechazo en conjunto.Al mandatario de Misiones lo visitó Bordet a fines de la semana pasada. En el marco de actividades institucionales, el entrerriano se mostró, junto al gobernador del Frente Renovador de la Concordia, crítico de las recientes políticas implementadas por Macri."Desde las finanzas públicas es un golpe realmente duro el que ha generado este proceso de devaluación y después las medidas inconsultas. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que darle un alivio a la población, pero no en base al desfinanciamiento de los Estados provinciales", afirmó Bordet junto a Passalacqua, que no pegó su boleta con ningún candidato a presidente en las PASO."Con el Gobernador Bordet compartimos la visión de un país en donde las provincias, desde nuestras potencialidades, aportamos al crecimiento de la Nación", fue el gesto del misionero.De acuerdo con un informe de la Comisión Federal de Impuestos, que integran los equipos técnicos de los ministros de Economía de las diferentes provincias, la devolución de Ganancias y la bonificación del Monotributo en septiembre implicarían que el costo total de las medidas económicas en Impuestos Coparticipables y de asignación específica llegue a unos $ 51.800 mil millones.El estudio recuerda que el 100% del impuesto a las ganancias se coparticipa y el Monotributo es un 30% a Provincias y 70% a ANSeS.Las pérdidas son de 6045 millones para la provincia de Buenos Aires; 2535 millones para Santa Fe; 2518 millones para Córdoba; 1665 millones para la Ciudad de Buenos Aires, 1373 millones para Chaco; 1310 millones para Tucumán, 1344 millones para Entre Ríos; 1148 millones para Mendoza y 1137 millones para Santiago del Estero. El resto de las provincias dejarían de recibir entre $340 y $900 millones cada unaLos gobernadores que finalmente asistan a la cumbre en CFI pulirán los números globales y particulares y expresarán el descontento en un documento, en el que no descartan proponer opciones de compensación de la Casa Rosada a los distritos por la quita de recursos y podrían sugerir la vía judicial para recuperar al menos una parte.Por otro lado, el gobierno nacional ya convocó a los gobernadores de las provincias petroleras a una reunión este martes por la tarde. Entre las provincias productoras están Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Salta, Chubut y Tierra del Fuego.Los neuquinos aseguran que perderán alrededor de 700 millones de pesos en los tres meses que se mantenga el congelamiento del precio del petróleo y los combustibles. En este contexto, Gutiérrez ya advirtió que irá a la Justicia Federal en contra del DNU. Alberto Weretilneck, de Río Negro, no descarta una decisión similar, según informó Perfil.