Macri recibió a Lacunza y este martes le tomará juramento en la Casa Rosada

Política Lacunza se reunió con Dujovne y Sandleris por el dólar y el acuerdo con el FMI

El presidente Mauricio Macri recibió en la quinta Los Abrojos al designado Ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza.Participaron de la reunión la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; el Ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica, y el titular del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris.Mientras los funcionarios ingresaban a la quinta para el encuentro con Macri en el feriado, las noticias desde el exterior no eran alentadoras: el riesgo país aumentaba un 12% y alcanzaba los 1.858 puntos.Cerca de Lacunza, aseguraron que se trata de "un primer encuentro para afinar números" y precisaron que "por el momento" no hay ninguna definición respecto a una medida de alivio para jubilados.Este domingo, Lacunza se había reunido con Dujovne para repasar números y analizaron los vencimientos que debe afrontar la Argentina. Son unos US$ 7.500 millones LETES en dólares y otros US$ 2.500 millones en Lecaps y Lecer.Uno de los puntos que generó cierta inquietud en el Gobierno, y que deberá resolver el flamante equipo económico es la reducción de los depósitos a plazo fijo: la semana pasada, cayeron $16 mil millones.El presidente Mauricio Macri tomará juramento mañana al licenciado Hernán Lacunza como Ministro de Hacienda de la nación en reemplazo del renunciante Nicolás Dujovne.La ceremonia se realizará a las 8:30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.