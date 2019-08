Grobocopatel destacó la "actitud prudente y constructiva" de Alberto Fernández

El empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel destacó hoy la "actitud prudente y constructiva" que a su entender tuvo durante la semana el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.Por el contrario, tildó de "poco felices" las declaraciones del lunes pasado del presidente Mauricio Macri, en las que había alertado por los riesgos económicos de que en la Argentina ganara una opción distinta a la del oficialismo, y por las cuales al día siguiente salió a pedir disculpas.En este marco, el presidente del grupo Los Grobo valoró la mesura que tuvo Fernández en salir a tranquilizar a los mercados en la eventualidad de una alternancia en el poder político."Yo no tengo el temor de que un gobierno que no sea Cambiemos nos lleve al caos, a una situación como la de Venezuela", aclaró, tomando distancia del discurso del oficialismo.En diálogo con radio 10, dijo que no le "sorprendió que el oficialismo perdiera sino la magnitud de esa derrota"."Gane el que gane acá no tiene un cheque en blanco, tiene que acordar con el que perdió", consideró.