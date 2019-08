"El Estado presente es también el que construye cercanía", aseguró Stratta

"El Estado presente es el Estado que está y que diseña políticas públicas, pero también el que construye cercanía. Esto tiene que ver con acompañar y con un trabajo que hacemos en conjunto", expresó la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta al visitar a niños internados en el hospital San Roque junto a su par de Salud, Sonia Velázquez y a la esposa del gobernador, Mariel Ávila.Velázquez rescató "la valía técnica de los profesionales y de los trabajadores de la salud. Ante la crisis, el gobierno pone el acento en más solidaridad, más presencia del Estado y más fortalecimiento de las políticas públicas", concluyó.Este domingo se celebra el domingo el Día del Niño, y además de organizar diversas actividades para el disfrute de la familia en la Plaza Mansilla, el gobernador Gustavo Bordet les hizo llegar a niños regalos a los 88 chicos internados de hasta 14 años en el hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, a través de las ministras Stratta y Velázquez, y su esposa Mariel Ávila.Casi un centenar de chicos están internados, además de 20 mamás embarazadas. Durante la visita entregaron juguetes y ropa para los chicos lactantes.En ese marco, Stratta aseguró que "en contextos más difíciles es cuando más tenemos que priorizar lo que tenga que ver con la contención sociosanitaria de la población. El Estado presente es el Estado que está y que diseña políticas públicas, pero también el que construye cercanía"."Nos encontramos con distintas realidades de nuestra geografía provincial. Hay algunos chicos que están de alta y otros que tienen que transitar, pero están en el hospital público, forma parte de esta red que atiende, contiene y cura. De eso se trata, y el gobernador ha marcado una prioridad, no solamente ahora en el marco de esta coyuntura, sino desde el principio de la gestión. Todo lo que tiene que ver con la contención sociosanitaria, y desde ese lugar y convicción, andamos y construimos", aseguró.A su turno, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, destacó que "a nivel de organización y planificación, los recursos humanos de este hospital tan simbólico para la comunidad de Paraná y la provincia, se preparan todos los años para llevar adelante la atención no sólo en lo asistencia, sino también la calidad".En ese marco, la ministra Velázquez rescató "la valía técnica de los profesionales y de los trabajadores de la salud que, aún en tiempos muy difíciles, ellos siguen viniendo a la institución. Ante la crisis, el gobierno pone el acento en más solidaridad, más presencia del Estado y más fortalecimiento de las políticas públicas".La esposa del mandatario recorrió, junto a Stratta y Velázquez, las salas del nosocomio y visitó a cada niño. Al respecto, Ávila dijo que "como es habitual, este año también venimos a acompañar a los papás que están pasando momentos no tan gratos porque los chicos están enfermos, pero estamos presentes a través de un regalo y acompañando en todo lo que sea necesario"."Hay gente de toda la provincia y hay algunos nenes que regresan a sus casas a pasar este domingo el Día del Niño. Esto nos permite acercarnos más a la gente y estar presente en poder ayudar y dar una mano", concluyó.