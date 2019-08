Congelamiento de precios de naftas: Gobierno convocó a gobernadores y petroleras

Economía Neuquén irá a la Corte por congelamiento en precios de combustibles

Política Oficializaron descuento del IVA a los alimentos y congelamiento de las naftas

El Gobierno acusó recibo de las quejas por el decreto de necesidad y urgencia con el que dispuso el congelamiento de combustibles por 90 días, tras la devaluación de esta semana tras las PASO, yYPF, por ejemplo, anunció este viernes que el anuncio del presidente Mauricio Macri representará un impacto negativo de hasta US$ 120 millones mensuales, por lo que anticipó un recorte en sus planes de gastos de capital de la misma magnitud.En tanto, el CEO de Vista Oil & Gas, Gastón Remy, alertó que "con estos valores no se pueden cubrir los costos de producción de Vaca Muerta" y aseguró que la decisión oficial tiene un "tiene un impacto brutal" en esa formación.El ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, confirmó que el gobernador Omar Gutiérrez instruyó al fiscal de Estado "para que tome medidas judiciales que correspondan en defensa de los recursos de la provincia y en defensa de los derechos que le corresponden"·Fuentes de la gobernación señalaron que el recurso en estudio es el pedido de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia ante la Corte Suprema de Justicia, En tanto, Monteiro remarcó la necesidad de "trabajar una propuesta consensuada para implementar la medida".El gobierno provincial estimó que en los tres meses que durará la medida "Río Negro sufrirá un impacto negativo de más de $612 millones" por lo que Weretilneck no descartó que la provincia recurrirá a la Justicia Federal para evitar las consecuencias económicas.