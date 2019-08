Bordet: "Hay falta de responsabilidad del gobierno nacional y municipal"

La provincia de Entre Ríos transfirió este viernes al mediodía, 12 millones de pesos, a la municipalidad de Paraná, con el fin de que sean girados a las empresas, para el pago de salarios a los trabajadores transportistas y poder de esta manera, destrabar el conflicto.



"Ayer conversamos con las empresas y los gremios y acordamos el envío de 12 millones de pesos para destrabar el conflicto, estaba aceptado. Lo transferimos a las 12 de ayer a la municipalidad, e inexplicablemente la municipalidad no lo transfirió a las cuentas de la empresa para que les abonen a los trabajadores", mencionó el Gobernador Bordet en diálogo con Elonce TV.



De la misma manera dijo que "hay una falta de responsabilidad y de preocupación total por parte del gobierno nacional como del municipal.

Pareciera que después que perdieron las elecciones están en retirada y tenemos que solucionar estos problemas. Nosotros estamos dispuestos a poner el dinero que hacía falta, como en este caso, aportándolo, acordando con el sindicato, acordando con las empresas, pero si la municipalidad, a ese dinero lo deja en el banco y no se lo transfiere a la empresa para que a su vez se lo depositen a los choferes, seguimos en este problema".



En el mismo sentido insistió: "parece que hay un desinterés generalizado tanto desde el gobierno nacional, como del municipal en este sentido". Congelamiento de la tarifa eléctrica A fin de morigerar el impacto de la crisis económica del país en las familias entrerrianas, el gobernador Gustavo Bordet dispuso una vez más congelar los incrementos tarifarios previstos para agosto y extendió el beneficio de la tarifa social.



El gobernador manifestó que este mes tenían previsto un aumento en la tarifa de la luz, porque "la inflación deteriora todos los precios y hemos decidido suspenderlo habida cuenta que hay muchos vecinos que se les hace muy cuesta arriba pagar. Esto genera un desbalance en las cuentas publicas pero a veces se toman decisiones como en este caso, para priorizar que las familias sigan teniendo acceso a servicios esenciales como en este caso, con la electricidad y los alimentos".



De la misma manera aseveró que desde el gobierno provincial, "hemos garantizado una política alimentaria, una política de salud que es lo mínimo que puede tener una familia. Estamos pasando momentos muy difíciles".



Entendió que "hay un gobierno nacional que está en retirada, abandonado programas alimentarios, de salud, que han hecho caer pensiones. Creo que hay que pensar desde otro costado, no solo en la macroeconomía, en los mercados, sino también de las personas de carne y hueso, las que todos los días trabajan, a las que no es alcanza el sueldo, las que perdieron el trabajo, y ahí tiene que haber un Estado presente para garantizar esos derechos". Elonce.com.