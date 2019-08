Entregaron petitorio "para que se revea" la reforma de ley de maltrato animal

Rosario Romero recibió el petitorio

"Estamos defendiendo la tradición, esta costumbre tan nuestra y tan linda que no tiene que morir nunca. Tenemos que decir que a pata de caballo nació la patria y a pata de caballo morirá. A esta tradición la quieren impedir, estamos en defensa de nuestra cultura popular, desde donde podemos difundir, ampliar y defender cosas tan lindas que tiene nuestra tradición argentina", resaltó a Elonce TV, Víctor Barreto, animador de jineteadas.Manifestó que lHoy es el aniversario de la muerte del General San Martín, recordó, "que fue un hombre que libertó a caballo. El caballo blanco hizo historia y la historia no morirá".Por su parte, el payador Hugo Izaguirre, más conocido como Tape Chaná, dejó en claro: "Hoy, en todo el país, hay miles y miles de hombres a caballo, mujeres, niños, abuelos, con cicatrices de tradición y de Patria. La Patria está unidad con el hombre de campo, con nuestras raíces".Asimismo,dialogó con Claudio Gieco, médico veterinario que explicó que "la ley que hoy se está tratando no es un problema que afecte hoy solo a la gauchería.Dela misma manera, el profesional dijo que "la gente de las tradiciones estamos preocupados porque, de acuerdo a lo que dice la ley, nos puede afectar incluso si un guacho está castrando un animal. Yo como profesional veterinario lo puedo hacer, tengo que cumplimentar con normas de higiene y el gaucho tiene que estar autorizado por mí, para hacerlo. Es grave. La ley es prácticamente inviable".En diálogo con las personas que se movilizaron a Casa de Gobierno, les indicó: "Comprendo las razones, he visto tropillas desfilar, he visto la destreza criolla en sus distintas expresiones, con todo gusto vamos a analizar la propuesta".