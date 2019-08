Avanza el frente de obras que la provincia ejecuta en Concepción del Uruguay

El ministro de Planeamiento, Luis Benedetto, junto al intendente José Lauritto y su par electo Martín Oliva, lo constató.



"Estamos evaluando los trabajos hasta ahora realizados en la Defensa Norte, el nuevo edificio para la escuela técnica N° 3, el plan director de agua, el centro cultural en la ex central Caseros y planteando la ubicación para la nueva comisaría cuarta" detalló Benedetto, al tiempo que agregó "son proyectos articulados con el intendente Lauritto quien, junto al Gobernador Bordet han priorizado el desarrollo de estas obras para asegurar el presente y futuro de los uruguayenses".



El ministro además destacó el avance de los trabajos ante un "contexto macroeconómico realmente muy negativo para el desarrollo normal de la obra pública". En este escenario "hemos mantenido el diálogo abierto con los intendentes, equipos técnicos y empresas para optimizar los recursos y planificar la ejecución de las obras, intentando sostener un ritmo de trabajo acorde a la planificado" señaló.



"En estos últimos dos años hemos sufrido fuertes devaluaciones que sin lugar a dudas han afectado negativamente a la obra pública, pero producto del ordenamiento de las cuentas públicas y la racionalización del gasto hemos logrado no paralizar ninguna de las obras comprometidas con los ciudadanos entrerrianos y además hacernos cargo de proyectos que el gobierno nacional dejó a medias" finalizó Benedetto. Articulación Provincia y Municipio También se recorrieron las obras de pavimentación en el barrio El Mirador, detrás del club Lanús. Allí los trabajos se concentran en calle Seguí, desde Ituzaingó hasta la nueva salida a boulevard Yrigoyen a la altura del parque de La Loba, lo que significa un importante aporte a la urbanización, lo mismo que la continuidad de calle Ituzaingó hasta su salida a la zona portuaria. También se recorrió la finalización del pavimento en calle Sarmiento, desde 19 del Oeste hasta 32 del Oeste, en una nueva vía de acceso y salida para las viviendas de la zona oeste de Villa Las Lomas.



"Hemos superado las 400 cuadras pavimentadas en poco más de 3 años, un número muy importante que sin dudas es reconocido por los vecinos. Pero también es cierto que faltan muchas cuadras más, por eso es importante que el Ministro vea que el aporte de la provincia y los fondos del municipio van a un buen destino, y hay un compromiso para sostener esta modalidad de financiamiento conjunto que ha dado buenos resultados para la ciudad", señaló Lauritto. Obras que siguen su curso

Con un 17 por ciento de avance, el nuevo edificio para la escuela técnica 3 José Marsiglia continúa sus trabajos ejecutando la estructura de hormigón armado (vigas de encadenado intermedio y columnas) mampostería de ladrillo cerámico hueco y movimiento de suelo para la construcción del tabique que limitara el patio con el playón deportivo.



En paralelo se trabaja en las instalaciones eléctricas y sanitarias; también se prevé dar inicio a la colocación de las losas huecas pretensadas..

Como está previsto, la institución constará de talleres, laboratorios, 10 aulas, biblioteca, SUM, playón deportivo y locales administrativos y de gobierno, planteado todo en dos niveles.



Defensa Norte



Como parte del plan de prevención de inundaciones y adaptación al cambio climático llevado adelante por el Gobierno de Entre Ríos, la obra se ubica en el 52% de ejecución. Como parte de los trabajos actualmente en marcha está el hormigonado de la alcantarilla y canal de descarga de la estación de bombeo, los cuales una vez finalizado conectara dicho canal con el cauce del Arroyo El Gato, lo que permitirá efectuar las tareas de saneamiento, colocación de drenes verticales y la posterior ejecución del terraplén de defensa en el antiguo cauce del arroyo, con lo cual se completaría el terraplén de defensa.



También, se finalizan las tareas de saneamiento y desagüe pluvial de Calle Pablo Lorentz, entre Calle Perú y Calle Ugarteche, las cueles consisten en la ejecución de 300 metros de conducto de desagüe, pavimentación de cuatro cuadras, enripiado y cordón cuneta de dos cuadras. Centro Cultural en la Ex Central Caseros El nuevo centro cultural que se ubica en la ex central Caseros trabaja en dos frentes y un avance del 25 por ciento.



Por un lado en el sector de talleres se han restaurado las instalaciones y modernizado las estructuras, se finalizaron revoques revoques y paredes y se han instalado los estructura para el montaje de cielorraso, también se trabaja en los pisos, el otro frente incluyen los trabajos de acondicionamiento de los espacios para lo que será el futuro auditorio.



Cabe recordar que la obra comprende la restauración, puesta en valor y remodelación de la antigua Usina que será destinada al nuevo Centro Cultural donde se alojará una Sala de Espectáculos para 580 personas, el Museo de Dibujo y Grabado "Artemio Alisio", talleres de Arte, locales comerciales y un café. Comisaría Cuarta Con respecto a la comisaría cuarta, se evaluó el terreno donde se estará implantando la obra, la cual se prevé iniciar en semanas próximas

Se ha replanteado el lugar de emplazamiento, dentro del radio previsto, puesto que se ha conseguido un mejor terreno para la construcción, lo que permitirá optimizar el proyecto original.



En cuanto al Plan Director de Agua Potable se avanza en tres frentes a través de la colocación de cañerías en calle Santa María de Oro, cisterna en predio de calle Santa Teresita, y estación de bombeo con su respectiva obra civil de subestación transformadora en los terrenos de calle San Martín, detrás del cementerio.