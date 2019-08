El CGE analiza reuniones con supervisores por los días de clases perdidos

El paro de colectivos, que este viernes cumple once días, afecta el normal desarrollo de las actividades en las escuelas de la capital entrerriana. Desde hace once días, en muchos establecimientos educativos no se están dictando clases ya que los docentes que viven lejos y usan el colectivo para trasladarse no cuentan con el medio de transporte para poder llegar; situación que también viven los alumnos.



Los maestros que no están asistiendo a las escuelas por el paro de colectivos, tienen la falta justificada, para lo cual deben hacerse presentes en la comisaría más cercana al domicilio.



Vale destacar que, se han cumplido 20 días desde que se inició la segunda parte del ciclo lectivo tras el receso invernal, de los cuales 11 se han perdido por el paro de colectivos, que no tiene miras de solucionarse.



Ante este panorama de tantos días de clases perdidos, desde el Consejo General de Educación, analizan reunirse con los supervisores de escuelas para ver de qué manera se pueden recuperar los saberes.



"Estamos esperando a ver si tenemos una solución para la próxima semana. En el mientras tanto, estamos conversando con supervisores para ver de qué forma podemos paliar estos días sin actividades que hay en forma diferente en los distintos establecimientos educativos", dijo a Elonce TV, la titular del CGE, Marta Landó.



Según dijo, por el paro del transporte urbano "hay escuelas que funcionan en un 50 por ciento, hay alumnos que no pueden llegar y también docentes que no pueden llegar. Es una situación muy particular, por eso queríamos reunirnos con los supervisores para ver cuál es la propuesta para tratar de atender todos estos días que se han perdido de actividades y de clases". Elonce.com