Bordet se pronunció por un modelo de unión nacional a partir de diciembre

El gobernador Gustavo Bordet afirmó este viernes que el mayor costo fiscal de las medidas anunciadas en forma inconsulta por el Presidente lo asumen las provincias. No obstante, dejó en claro su esperanza de que a partir de diciembre "nos encaminemos a un modelo federal de país, donde las variables sean la producción, el crecimiento, el empleo y el bienestar de los argentinos".



"Tenemos que ir hacia un modelo de unión nacional donde haya políticas públicas en las que nadie pueda estar en desacuerdo", señaló en Posadas, donde compartió actividades institucionales junto a su par misionero Hugo Passalacqua. Los mandatarios participaron en la Casa de Gobierno de la provincia del norte argentino del lanzamiento de la 14º edición de la Feria Forestal Argentina, que se realizará el próximo mes.



También firmaron un convenio de cooperación y promoción institucional para el intercambio de experiencias de gestión en el área turismo para integrar el corredor Naturaleza del Litoral, el circuito Artiguista, el circuito termal y la conectividad terrestre, aérea y fluvial entre ambas provincias.



Visitaron además la escuela de Robótica, un espacio educativo de gestión estatal no arancelado que ofrece una propuesta pedagógica entorno a la ciencia y a la tecnología.



En ese marco, el mandatario entrerriano fue abordado por la prensa local sobre las medidas anunciadas por Mauricio Macri en las últimas horas vinculadas al impuesto a las ganancias y la eliminación del IVA que son tributos coparticipables.



"Desde las finanzas públicas es un golpe realmente duro el que ha generado este proceso de devaluación y después las medidas inconsultas. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que darle un alivio a la población, pero no en base al desfinanciamiento de los Estados provinciales", afirmó.



"Esto genera dudas, genera zozobra. Pero como siempre, le vamos a poner el pecho y vamos a ponernos adelante de los problemas que tienen los ciudadanos en nuestras provincias. Esta es la obligación que tenemos, sobre todo en momentos críticos, de trabajar con mucha responsabilidad", afirmó.



Bordet dudó de la efectividad de los anuncios y dejó en claro que el mayor costo lo asumen las provincias y los municipios, no el gobierno nacional. "Estamos dispuestos a hacer el sacrificio como lo hemos hecho siempre para aliviar el perjuicio que se ha creado sobre la población con medidas que se han venido aplicando en estos años anteriores", señaló.



"Tenemos la esperanza y la expectativa que a partir del mes de diciembre de una vez por todas encaminemos y perfilemos un modelo federal de país, donde las variables tienen que ser la producción, el crecimiento, el empleo y el bienestar. Tenemos que ir hacia un modelo de unión nacional donde haya políticas públicas en las que nadie pueda estar en desacuerdo", refirió.



Bordet le agradeció al gobernador Hugo Passalacqua por la invitación y la hospitalidad en la provincia de Misiones. "Somos dos provincias que nacieron prácticamente en los albores de nuestra Patria. Nuestra Nación, cuando José Gervasio Artigas crea la Liga de los Pueblos Libres, en situaciones muy difíciles, donde las comunicaciones eran de mucha dificultad, los gobernantes debieron ponerse de acuerdo para construir nuestro territorio que a la postres serían nuestras provincias", afirmó.



"Hoy, esa idea federal, esa idea de autonomía, está más vigente que nunca, y debe estarlo. Este concepto de federalismo que venimos sosteniendo desde el inicio de gestión tenemos que levantarlo más alto que nunca. Es la oportunidad para dejar de lado modelos de especulación y de renta financiera para ir hacia modelos que prioricen la producción, el desarrollo, el crecimiento y por sobre todas las cosas el empleo", expresó.



"Creo que este es el camino que tiene la Argentina para el futuro. Para que a partir del mes de diciembre se tenga como eje central estas variables y dejen de lado estos modelos que han generado un gran deterioro sobre la población, y en particular sobre el interior de nuestra Patria", dijo el mandatario.



Sobre la actividad que compartieron ambos mandatarios dijo que "tenemos que habilitar puertos en Entre Ríos, en Misiones, tenemos que tener conectividad aérea entre Entre Ríos y Misiones, difundir el turismo que es complementario. Y esto es bueno porque genera oportunidades a futuro. Esta es la visión estratégica que tenemos que tener y esto se hace cuando se entiende que hay cosas en las que no podemos estar en descuerdo, independientemente del pensamiento político. Y esto es lo que viene demandando la gran mayoría de los argentinos, ponernos de acuerdo en cosas que son fundamentales y decisivas".



En el acto en Casa de Gobierno, también estuvieron presentes el intendente de esa ciudad capital, Joaquín Losada; el presidente de la Feria Forestal Argentina, José Barrios Ledesma; y autoridades de la Apicofam; del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); y de la Cámara de Comercio e Industria de Misiones, entre otros.



"La actividad foresto industrial para nuestras provincias resulta clave en el desarrollo, de hecho lo venimos trabajando como una política pública prioritaria entendiendo que al compartir sistemas productivos como es la foresto industria, debemos necesariamente articular políticas públicas entre los Estados provinciales e intercambiar experiencias, lograr apoyaturas científicas, técnicas y académicas que nos permitan lograr desarrollar una actividad que viene creciendo sostenidamente. Complementarnos, se trata de eso", afirmó el gobernador.



Luego, dijo que Misiones y Entre Ríos son dos provincias que están unidas por la historia que da nacimiento como Nación a la Argentina, "historias que trascienden mucho más allá de lo que son nuestras actuales fronteras. En esa época, hace 200 años atrás, cuando se fundaba nuestra Nación, que eran muy difíciles las comunicaciones, quienes gobernaban territorialmente lo que después serían nuestras provincias, tuvieron la visión de ponerse de acuerdo para trabajar en este estado y futura nació", afirmó el mandatario antes de agregar: "Y así bajo ese protectorado de la Liga de los Pueblos Libres, que Artigas llevó adelante, Pancho Ramírez en Entre Ríos, Andresito aquí en Misiones, forjaron esa mancomunidad de lo que serían después nuestros territorios".



"Visto a la distancia esos 200 años de historia, hoy con las comunicaciones y la tecnología cómo no seremos capaces de ponernos de acuerdo y trabajar por el bienestar de nuestras poblaciones. Esto es lo que hemos hecho con el gobernador Hugo Passalacqua desde que se comenzó la gestión, y lo hemos hecho con el convencimiento de que este es el camino adecuado", sostuvo.