Rossi: "La crisis requiere de mucha responsabilidad de la dirigencia política"

El candidato a diputado nacional por Consenso Federal en Entre Ríos, Juan Manuel Rossi, manifestó su apoyo a la serie de propuestas anunciadas ayer por Roberto Lavagna frente al difícil momento económico del país y que luego de las PASO se agravara notablemente. Rossi sostuvo que "no podemos seguir con las actividades previstas como si nada pasara, lo venimos diciendo desde el domingo. La crisis que estamos atravesando nos afecta a todos y requiere de mucha responsabilidad de la dirigencia política para que esto no se profundice".Rossi explicó que "debemos recuperar la serenidad y la estabilidad; en medio de este clima no profundizar los enfrentamientos y dejar a un lado la campaña, al menos hasta que no se encuentren los caminos para garantizar el acceso a alimentos básicos y medicamentos, por eso la declaración de la emergencia es fundamental". Subrayó además que "tienen que sentarse en la misma mesa los que toman las decisiones y tener un diálogo en pos del beneficio general, los intereses sectoriales son para otro momento". Para esto, Lavagna le presentó al gobierno hace meses la propuesta de formar el Consejo para el Desarrollo Económico Social.Sobre el acuerdo con el FMI, Rossi sostuvo que "si solo se puede cumplir a costa del sacrificio de todo un pueblo es inviable, hay que sentarse a negociar para honrar nuestros compromisos sin comprometer gravemente a las próximas generaciones, y trabajar en un plan real de desarrollo productivo".Finalmente, el candidato a legislador nacional le pidió al gobierno de Entre Ríos que analice también medidas para paliar la devaluación, "porque los empleados de la administración nacional recibirán una compensación pero hasta ahora no hemos sabido nada de qué pasará con los empleados provinciales y municipales de Paraná. Esperamos que ambas administraciones estén a la altura de la circunstancias".