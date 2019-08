Pichetto descartó "totalmente" la posibilidad de formar parte de Gabinete

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto rechazó los rumores que indicaban que el Presidente le había ofrecido la Jefatura de Gabinete, en reemplazo de Marcos Peña. "Descarto totalmente esa versión", aseguró en una entrevista concedida a radio Mitre."No sé de dónde salió eso, no hay ninguna cosa cierta, el Presidente nunca me ofreció nada y no hay ningún dato por ahora que indique un cambio en el gobierno", insistió.Además del ingreso de Pichetto al Gobierno, las versiones indicaban que el Presidente analizó designar a Rogelio Frigerio en lugar del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y a Mario Negri en Interior. Nada de eso ocurrió y Peña, Frigerio y Dujovne continúan en sus puestos."El sector medio y de los trabajadores fue muy impactado y este dato estuvo en el proceso electoral. Nadie lo vio, las encuestadoras han fallado porque no se registró ese malestar o tal vez estaba en el núcleo de indecisos que definió la primaria", afirmó Pichetto.