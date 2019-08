Solanas apoyó el reclamo de instituciones de discapacidad por recorte de fondos

El diputado nacional Julio Solanas (FpV-Entre Ríos), junto a otros legisladores nacionales y provinciales, formaron parte de un encuentro en la Escuela de Educación Integral San Francisco de Asis, con autoridades de dicha institución, la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana), Centro El Solar - Colón, el Centro de Día Don Uva y otras instituciones relacionadas al cuidado y atención de personas con discapacidad, ante el riesgo de cierre por la difícil situación que atraviesan ante las demoras en los pagos de aportes nacionales. Allí los directivos manifestaron su profunda preocupación por los fuertes recortes.



Al comenzar, Solanas destacó "quiero saludar fraternalmente a los docentes, directivos y a todo el personal porque acá se trabaja desde el amor y la solidaridad".



Luego el legislador resaltó : "El día martes hemos pedido una audiencia a la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, en carácter de Presidenta de la Comisión Interministerial de la Agencia Nacional de Discapacidad, y también hemos enviado una solicitud de información pública a dicha agencia, para que expliquen por qué no están los recursos que le corresponden a la provincia de Entre Ríos".



En ese sentido, Solanas agregó: "espero que se avance en esta materia porque venimos luchando hace mucho. En junio, además, solicitamos al ejecutivo por la demora en los trámites iniciados por las pensiones no contributivas por discapacidad".



"Nuestro espacio cree en la inclusión, cree en los derechos y hoy, no se está cumpliendo con la ley y está en nosotros responder por los derechos de todos y de todas" sentenció el legislador.



Además del ajuste que impulsó el gobierno nacional sobre ese sector, los directivos de las instituciones de asistencia sostienen que los aportes que realiza la nación llegan con retraso.



Por su parte, Silvia Pasquet, presidenta del establecimiento dijo: "necesitamos que ustedes lleven la voz nuestra a la provincia, a la nación, para que las cosas puedan modificarse. Nuestros chicos son quienes salen perjudicados de esta situación porque si nosotros decidimos reducir el personal porque no nos dan los números o cerrar las instituciones, ellos no tienen a donde ir y desde acá, se les brinda toda la contención".