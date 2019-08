Evalúan cambios en el Gabinete: Dujovne y Peña podrían dejar sus cargos

Los rumores de reemplazo de ciertos miembros del Gabinete creció con fuerza en las últimas horas. Tras la derrota electoral del domingo, se baraja la posibilidad de que dejen sus cargos el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.



También quedó golpeado el asesor Jaime Duran Barba a quién Lilita Carrio no deja de cuestionar.



Ante la crisis económica y la catarata de medidas que, en solo tres días, tomó el Gobierno para aliviar la difícil situación por la que atraviesan distintos sectores sociales, resultó llamativa la ausencia pública del Ministro de Hacienda. Incluso se dice que el funcionario no estaría soportando bien la presión de estos días, publica el diario Ámbito Financiero.



Aseguran que casi todas las versiones se concentran en la figura de Dujovne porque representa la cara del ajuste.



Los posibles reemplazos que suenan son Rogelio Frigerio (quien lo habría rechazado) y Hernán Lacunza, el ministro bonaerense. Asimismo, se comenta que Miguel Ángel Pichetto podría tener una mayor presencia en el Gabinete al igual que el diputado Mario Negri.



El cambio de otros miembros del Gabinete aún no está descartado y si bien hay algunos ministros que resulta difícil que puedan dejar el Gabinete, como es el caso de Marcos Peña, no se descarta que pueda haber novedades. Es más, algunos hablan de que Pichetto podría llegar ser jefe de Gabinete y Peña pasar a ocuparse de lleno en la campaña electoral.



Durante la conferencia de prensa que brindó para presentar los cambios en los créditos de vivienda UVA, Rogelio Frigerio fue consultado en más de una oportunidad acerca de posibles cambios en el Gabinete luego de la contundente derrota electoral del Gobierno.



Ante la insistencia, Frigerio reiteró: "No tengo nada para decir porque no tengo información". En ningún momento el funcionario negó rotundamente que esto no fuera a ocurrir. Es más se dice que lo tantearon para ser el reemplazo de Dujovne pero que Frigerio lo habría rechazado.



Una de las hipótesis que se barajaron fue que el ministro de Producción, Dante Sica, asuma la cartera de Hacienda y que Frigerio absorba la cartera de Trabajo.