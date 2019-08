Senador quiere eliminar las PASO: cree que son "peligrosas para la estabilidad"

En vistas de la reacción de los mercados tras las PASO del domingo, el senador nacional por Misiones Maurice Closs presentó un proyecto de ley para eliminar las primarias, por entender que "incorporan un elemento de inestabilidad al sistema político argentino".



"Siempre miré con poco entusiasmo esta idea de las PASO, en especial porque nunca operaron como un método de selección interna dentro de los espacios políticos. Ahora, la experiencia y la historia muestran un defecto aún mayor, que no solo puede rozar lo inconstitucional, sino que aparece como muy peligroso para la estabilidad política e institucional de la Nación", advirtió Closs.



En su proyecto, el legislador propone derogar el Título II de la Ley 26.571, que establece la realización de las PASO.



"Nunca estuve de acuerdo con la implementación de una virtual tercera vuelta electoral (por el carácter simultáneo y obligatorio de las primarias en la versión argentina), y la experiencia desde su implementación no refleja que los partidos políticos diriman su interna en ellas", justificó Closs.



El exgobernador de Misiones agregó que "de la experiencia podemos concluir que las PASO no resultaron ser un mecanismo razonable para garantizar la democratización de los partidos políticos y devinieron en un elemento de inestabilidad política imprevisto".



Closs también explicó que este sistema "transgrede los principios constitucionales plasmados en la reforma de 1994, que definió un sistema electoral directo, de doble vuelta, en un plazo de 30 días" entre una y otra.



