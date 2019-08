Autorizaron a Cristina Kirchner a viajar a Cuba para visitar a su hija

El Tribunal Oral Federal 2 autorizó este miércoles a Cristina Kirchner a viajar a Cuba desde el 22 al 30 de agosto próximo para visitar a su hija Florencia, quien se encuentra en La Habana desde hace un tiempo bajo tratamiento médico.La decisión del tribunal, presidido por el juez Jorge Gorini, se da pese a la negativa que había comunicado el marte el fiscal Diego Luciani, quien lleva adelante la investigación por el posible direccionamiento de la obra pública vial.La semana pasada, la ex presidenta requirió ausentarse del país entre el 22 al 30 de agosto, después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), para estar con su hija en Cuba. Esto demandaría que se ausente del juicio un solo lunes pero en esta instancia del mismo, no está obligada a estar presente en las audiencias donde aún se están resolviendo cuestiones preliminares, es decir, planteos de las defensas.Los integrantes del TOF 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso firmaron la resolución con la que, por unanimidad, votaron de manera favorable ante el pedido del abogado Carlos Beraldi, pese a que el presidente del Tribunal se encuentra de licencia.Como en todos los pedidos de autorización para viajar, junto al escrito, la defensa acompañó copia de la reserva de los vuelos e informó el sitio en el que se alojaría durante su estadía, y se comprometió a dar noticia fehaciente de su regreso al país.En su negativa, el representante del ministerio Público Fiscal señaló las "numerosas medidas cautelares restrictivas de la libertad" decretadas en otras causas en las que Cristina Kirchner se encontraba imputada, y manifestó que las razones invocadas para viajar ("motivos personales") no conmovían el criterio sostenido en cuanto a que existían intereses de mayor jerarquía que necesitaban ser salvaguardados".Por otro lado, el fiscal Luciani ya había expresado en otras ocasiones en las que se opuso, que desconocía si en virtud de los feriados decretados para los días 8 y 9 de julio el Tribunal alteraría o no el cronograma de audiencias y concluyó que, "frente a la imposibilidad de llevar adelante el juicio en ausencia de los imputados y la obligación de garantizar la vigencia del principio de inmediación, se opondría a la petición formulada". Sin embargo, el TOF 2 consideró que estaban dadas las condiciones para que Cristina Kirchner viaje.Fuentes judiciales explicaron a Clarín que las "circunstancias no se modificaron de la situación anterior cuando se la autorizó a viajar", por lo cual se mantuvo el mismo criterio.Entonces, los jueces habían manifestado: "Como en otras oportunidades, se permitirá a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner ausentarse del país durante los días indicados".Al argumentar la autorización, los magistrados manifestaron que a pesar de haber comenzado el debate en el marco de la causa por el direccionamiento de la Obra Pública, no se afecta el desarrollo del juicio por la instancia en la que se encuentra.Se consideró, en otro punto, que Beraldi aportó una impresión de sus reservas de pasajes de ida y vuelta, con destino a La Habana y regreso a la ciudad de Buenos Aires. A su vez, indicó el domicilio en el que se ubica el hotel en el que se alojará.A favor de Cristina Kirchner el TOF 2 ya había dicho, "Ponderamos positivamente los precedentes que surgen de este mismo incidente, que exhiben que cuando ha necesitado ausentarse del territorio nacional siempre solicitó autorización, a pesar de que al momento de ser procesada no se le ha impuesto la prohibición de salida del país ni ninguna otra medida restrictiva de la libertad", expresa la resolución del TOF 2.Los jueces entendieron además que al informar el ausentismo de su domicilio por un lapso mayor a 72 hs "demuestra su sujeción a las obligaciones impuestas en lo atinente a su libertad ambulatoria".Para el Tribunal, como en otras ocasiones, al evaluar los argumentos expuestos por Cristina Kirchner para viajar entienden que los mismos se encuentran "debidamente justificados y aceptados por esta sede, vinculados al cumplimiento de sus deberes morales a partir del acompañamiento y cuidado de un familiar enfermo".Es el cuarto viaje de la senadora a Cuba, donde permanece Florencia Kirchner recibiendo asistencia médica ante una serie de problemas de salud que afronta. La hija de la ex Presidenta deberá volver a la Argentina cuando inicie el juicio unificado por lavado de dinero en contra de la familia Kirchner, donde ella se encuentra procesada como parte de la asociación ilícita que con dos empresas familiares realizaron operaciones de blanqueo.