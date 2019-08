Benedetti: "Reaccionamos y vamos a seguir dando pelea"

"Salimos fortalecidos, reaccionamos y vamos a seguir dando pelea porque está en juego el futuro de Argentina", sostuvo el legislador entrerriano.



Con la presencia de gobernadores, funcionarios y legisladores, este jueves se realizó en el CCK una reunión del gabinete ampliado.



"Cada tanto se hacen este tipo de reuniones, pero esta fue especial y sobre todo muy necesaria. Después de las PASO del domingo era muy importante que podamos darnos un espacio de análisis, reflexión y redefinir las estrategias", sostuvo Benedetti tras el encuentro.



"Fue una reunión necesaria para evaluar dónde estamos parados, analizar el mensaje de las urnas y hacer una fuerte autocrítica", remarcó el legislador, quien destacó que fueron varios los oradores que dieron a conocer su lectura de este proceso electoral.



"No nos podemos enojar con el electorado que no nos votó, que habrá tenido sus razones. Lo que sí debemos hacer es entenderlo y darle herramientas para que esté mejor, contarle todo lo que hemos cambiado de raíz, a pesar de que muchos de esos avances todavía no se perciben", sostuvo.



Tras expresar que el gobierno tiene "la doble responsabilidad de la gobernabilidad y de competir", se mostró confiado de cara a octubre: "Estamos fortalecidos y convencidos de que vamos a ser capaces de explicarles a los argentinos que estamos dispuestos a corregir lo que sea necesario y a subsanar errores para hacer de este proceso que emprendimos en 2015 un camino más seguro".



"Nos equivocamos, tuvimos errores, seguramente se tomaron decisiones fuera de tiempo. Admitimos todo eso, pero cada día que pasa estamos más seguros de que hicimos lo que teníamos que hacer: apuntamos a resolver problemas estructurales, a consolidar las instituciones y la república", afirmó el Diputado nacional.



Por último, Benedetti afirmó: "No podemos retroceder. Todos los argentinos nos merecemos un lugar mejor para vivir".