El Presidente reunió al Gabinete ampliado y dieron un mensaje tras las PASO

Los ministros de Seguridad y Educación de la Nación, Patricia Bullrich y Alejandro Finocchiaro, aseguraron que van "por los votos, el alma y el corazón de los argentinos" en las elecciones generales del 27 de octubre e insistieron en que el enojo del presidente Mauricio Macri tras su derrota en las PASO "era consigo mismo, no con el votante".Fue este jueves al mediodía, durante una conferencia de prensa posterior a una reunión de Gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner, de la que participaron los principales funcionarios del Gobierno y otros referentes de Juntos por el Cambio."Estamos organizándonos con todos los recursos para seguir adelante y dar la batalla electoral del 27 de octubre. Cambiemos ha tomado una decisión muy importante frente a toda su gente y es que vamos por los votos, el alma y el corazón de los argentinos que creen en las mismas ideas por las que estamos en el Gobierno", dijo Bullrich.En la misma línea, la titular de la cartera de Seguridad dijo que esas ideas son "la libertad, el desarrollo y la capacidad de generar una Argentina que sea capaz de ponerse en frente de un tipo de poder que siempre ha gobernado a Argentina"."Esto va a significar entrar en estos 72 días con toda nuestra fuerza, nuestro corazón y alma, sabiendo que hemos recibido su mensaje pero que estamos dispuestos a llegar una vez más al corazón de cada uno de los argentinos para que ese mensaje, que es claro, se pueda cambiar. Hoy ya lo estamos modificando. En estos 72 días van a ver a Cambiemos en la calle, en los barrios, en todos lados, buscando a la gente para seguir adelante con el cambio", afirmó.Consultado sobre la reacción de Macri ante la derrota en las primarias, Finocchiaro explicó que el mandatario "no estaba enojado ni está enojado con aquel que votó, sino con la situación que se originó el lunes en los mercados y en un montón de cosas que afectan al bolsillo de los argentinos"."El enojo del Presidente es consigo mismo y con la situación que se produjo, y de hecho pidió disculpas. El error que consideramos es que mientras nosotros estuvimos enfrascados en lograr resolver los problemas estructurales del país, como sanear las cuentas y dar la batalla contra el narcotráfico, no nos hayamos dado cuenta a tiempo del padecimiento que estaba sufriendo la clase media. Nos preocupamos mucho porque esto no golpee a los sectores más desfavorecidos, pero sí ha golpeado a la clase media", explicó.Bullrich, por su parte, enfatizó en la estrategia electoral del oficialismo de cara a octubre: "No vamos a hacer un pronóstico de si vamos a ganar por paliza, por poco o por mucho, pero nos comprometemos a trabajar cada segundo para recuperar la confianza, el voto y la idea profunda de cambio por la que Cambiemos hoy es Gobierno".Y cerró: "El Presidente escuchó el mensaje de las PASO. (Los anuncios económicos) no son medidas electorales, sino que entendimos el mensaje. Lo que está pasando en la Argentina no es sólo un problema económico. Hay una estructura de poder que parece ser permanente y estar siempre ahí, y que parece que sea caso imposible que esa estructura se mueva del poder.