Oficializan el aumento del piso de Ganancias y convocan al Consejo del Salario

Reunión con los integrantes del Consejo del Salario

Política Ministros descartaron la posibilidad de adelantar las elecciones

Este jueves se oficializó a través del Boletín Oficial el aumento del 20% del mínimo no imponible y la deducción especial del impuesto a las ganancias, pero comenzará a regir a partir de mañana.A través del decreto 561/2019, se ratificó el aporte de $2000 extra para los trabajadores en relación de dependencia que desempeñan cargos públicos y tienen la percepción de gastos protocolares. "Serán devengados durante los meses de agosto y septiembre del año 2019".Según se oficializó, la AFIP reducirá un 50% el impuesto a las ganancias en los meses de octubre y diciembre del ejercicio 2019 de los trabajadores autónomos (monotributistas)."Para fortalecer la situación de los trabajadores en relación de dependencia que se encuentran con mayores dificultades ante las nuevas circunstancias económicas imperantes, el Estado Nacional destinará fondos del Tesoro Nacional, no viéndose afectados los recursos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) ni los derechos conferidos a los trabajadores por tal sistema", indicaron.Tal como había anticipado el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el Gobierno convocó a una reunión a los integrantes del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Según se establece en la resolución 2/2019 del Boletín Oficial, la sesión plenaria ordinaria se hará el próximo jueves en la sede del ministerio que encabeza Sica.El artículo 137 de la Ley N° 24.013 detalla que "las decisiones del Consejo serán tomadas por mayoría de dos tercios y, en caso de no lograrse esta al término de dos sesiones, su presidente laudará respecto de los puntos en controversia".En estas reuniones el objetivo es determinar el salario mínimo, vital y móvil, como así también los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo. El objetivo del Gobierno es lograr un rápido entendimiento entre los empresarios y sindicalistas, y aunque no hubo confirmación oficial, la Casa Rosada pondría sobre la mesa un aumento del 30%, lo que está muy lejos de lo que pretenden la CGT y Hugo Moyano, el referente de los sindicatos más combativos.Tras el contundente triunfo del kirchnerismo, el presidente Mauricio Macri anunció ayer un paquete de medidas económicas para paliar el efecto de la devaluación. Se espera que estas, junto con otras medidas, lleven "alivio" a 17 millones de trabajadores y familias.