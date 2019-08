Alberto Fernández: "El dólar a 60 pesos está bien, es razonable"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, consideró que el valor del "dólar a 60 pesos está bien, es razonable" y remarcó que "no hay que dejar que se escape más". En este sentido le pidió al gobierno nacional que sea "responsable" y se aboque a "preservar las reservas" del Banco Central porque "cada vez que la moneda se devalúa hay miles de argentinos que empobrecen". "No hay que especular con esas cosas", subrayó.Asimismo, el triunfador de las PASO del domingo pasado reiteró su compromiso de "ayudar con todo lo que pueda" a la administración de Mauricio Macri y volvió a dejar en claro que él es "solo un candidato" y que el actual jefe de Estado es quien "tiene que ocuparse de gobernar". "Yo vengo a buscar algo nuevo, no a fundar la Argentina", dijo durante una entrevista por Radio Mitre."Estoy de acuerdo con que el dólar a sesenta pesos está bien; y creo también que habría que preservar las reservas... eso se lo dije al presidente y espero que lo escuche el presidente del Banco Central", comentó el vencedor de las PASO celebradas el último domingo."Como dije que el dólar tenía un valor ficticio, ahora digo que está en un valor razonable: no deberíamos dejar que se escape más y deberíamos lograr que las reservas se preserven", agregó.Además dijo que "el gobierno actual es el que debe preservar las reservas, porque hasta el 27 de octubre yo no soy nadie: no puedo arrogarme títulos que no tengo".Y remató: "el Presidente sabe que en lo que pueda ayudar lo haré, pero él debe ocuparse de verdad... y está en un dilema: si prevalece ser candidato o presidente. Le pediría que prevalezca el presidente, porque sino la situación se puede complicar más". Fuente: (Crónica-Página12).-