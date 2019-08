Presentaron el Plan de Agua para el área metropolitana de Paraná

Foto 1/2 Foto 2/2

En el marco del plan de saneamiento y agua potable que viene llevando adelante el gobierno provincial, se presentó el proyecto para el mejorar el abastecimiento a Paraná y la extensión del mismo a las localidades de San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda que componen la región metropolitana.



Durante la exposición realizada en el Salón de Periodistas de la Casa de Gobierno se "mostraron los avances de la segunda etapa de este plan metropolitano de agua que consiste en aprovechar la producción de agua de la ciudad de Paraná para abastecer a las otras tres localidades que conforman la región", expresó el titular del Ministerio de Planeamiento, Luis Benedetto.



"Es un proyecto muy ambicioso, que se realiza mediante una consultora financiada por el Consejo Federal de Inversiones, y pretende poner en valor la planta de agua de Paraná ubicada en calle Echeverría" manifestó el funcionario, que luego añadió: "Una vez finalizados estos pasos de relevamiento, que comprenden la evaluación del grado de trabajo que viene realizando cada municipio y la consulta y solicitud de las sugerencias que crea pertinente cada una de las intendencias para el proyecto, podremos avanzar en las gestiones del financiamiento".



Por su parte, el vicegobernador e intendente electo por la ciudad de Paraná, Adán Bahl, destacó que "es una obra muy importante para la región, sobre todo para Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda. De alguna manera, lo que se busca es optimizar la actual planta de provisión de agua de la ciudad de Paraná y adecuar la producción en la cantidad suficiente para abastecer a estas tres localidades".



"Esta decisión estratégica la definimos en su momento con el gobernador. El equipo a cargo del ministro Benedetto llevó adelante las acciones. El financiamiento del proyecto se realizó a través del CFI y ahora estamos en la presentación del avance que ha realizado el estudio", agregó Bahl.



"Hay que concluir el proyecto ejecutivo y buscar el financiamiento para que definitivamente Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito tengan agua potable. Desde la ciudad de Paraná, con el gobierno provincial, vamos a liderar este proyecto para que esto finalmente ocurra", finalizó.



A su momento, el intendente de San Benito, Exequiel Donda, celebró que "se esté avanzando en esta decisión ya que desde inicio de nuestro mandato hemos trabajado para atender la situación que es una problemática muy importante en nuestra ciudad", y continuó: "Hemos manifestado que la planificación comprenda lo que es al interior de cada ciudad, porque se deberán realizar obras en cada uno de los municipios".



"Es algo que nos preocupa y nos viene ocupando desde hace bastante tiempo, ya que, si bien nuestras ciudades tienen la provisión de agua potable, el servicio no es de la calidad que se merecen los habitantes", explicó por su parte el intendente de Oro Verde, José Luis Dumé y concluyó: "Celebramos que exista este tipo de iniciativas. Ya hemos participado de dos reuniones con la consultora, donde nos han ido mostrando los avances y los municipios aportamos los datos necesarios para concluir este ante proyecto".



Hacia el final, el intendente electo por Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, se mostró conforme con la presentación y destacó: "Es un compromiso asumido por el gobernador y no me cabe duda que esta vez podremos hacer real un servicio tan necesario y vital como lo es el agua dulce".



El proyecto y sus objetivos



Para esta primera etapa se contempla la realización de un diagnóstico del actual Sistema de Agua Potable, mediante el relevamiento y conocimiento de la infraestructura existente y comprensión de la realidad operativa. A partir de la información obtenida se prevé la modernización de los escenarios de expansión del servicio, teniendo en cuenta los planes de urbanización y crecimiento demográfico de Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde, integrando los proyectos existentes de obras primarias.



Esto implica a su vez la confección de un cálculo de crecimiento de los principales componentes del sistema, a saber, bombeo de agua cruda, capacidad de tratamiento, almacenamientos y distribución primaria. Concluyendo así, en un proyecto final que garantice la provisión de agua potable, mediante la ejecución de las obras necesarias y centros de distribución que complementen el actual sistema de abastecimiento a la ciudad de Paraná en los sectores identificados con falencias del servicio.