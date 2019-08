"$2.000 no solucionan la pérdida del poder adquisitivo", apuntó Barrios de Pie

El presidente Mauricio Macri anunció, entre otros puntos, dos pagos extra de 1.000 pesos por hijo, uno en septiembre y otro en octubre para los beneficiarios de la AUH. Además de beneficios para trabajadores en relación de dependencia, informales y desempleados, monotributistas y empleados públicos. Y congelar el precio de la nafta por 90 días., Julián Jarupkin de Barrios de Pie. Y en la oportunidad, anunció que la semana próxima en Paraná habrá movilizaciones en rechazo a los anuncios del mandatario nacional."La situación económica tendrá un impacto social muy fuerte, y las medidas que anuncia Macri, que son un paliativo, no servirán si no las implementa hoy. Tienen que ser depositadas en las cuentas bancarias para que lleguen a los bolsillos, porque el poder adquisitivo se resentirá mañana y pasado", sentenció."El anuncio de Macri fue un paliativo que tomamos con pinzas, porque son medidas que tienen que resolverse hoy. No tenemos dos semanas de espera, porque el riesgo sube a 200 puntos por día y el FMI pidió respuestas para no entrar en default y no cobrar nunca más la deuda", recalcó."Son parches que no apuntan a un cambio de fondo en lo social. Y además, porque es una respuesta que debiera haber dado el lunes; no tendría que haber especulado con lo electoral para seguir en campaña", reprochó el dirigente social."Y las organizaciones y sectores sociales a los que acompañamos, sienten la situación económica mucha más fuerte porque el ingreso es menor y los beneficios sociales también son menores, con lo cual, resonará en hasta un 45% en los sectores populares", subrayó."Los pequeños emprendedores, los que sobreviven trabajando hasta 16 horas por día, son los más afectados porque están atados a un precio que no se sabe cuál es y es una incertidumbre que le producirá pérdidas"."Sabíamos que si las PASO no resultaban como pensaba el presidente, podría haber un cambio en la economía, pero no esperábamos que fuera de esta manera.. Lo abrupto del movimiento de los mercados nos dejó con hasta un 25% menos de nivel adquisitivo en dos o tres días", develó Jarupkin.