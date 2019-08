IOSPER garantiza prestaciones y priorizará urgencias

"Ante la creciente inestabilidad económica que atraviesa el país, y de la cual, la provincia no escapa, el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), realiza el máximo de los esfuerzos para poder continuar con las prestaciones y coberturas", aseguró el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete, quien aclaró que se pondrá como prioridad los casos de urgencia, para salvaguardar la salud de los afiliados trabajadores. Además, indicó que se elaboran medidas para paliar la crisis que impactaría en el sistema sanitario.



La situación económica que atraviesa el país, que afecta también a la provincia, "impacta fuertemente en la salud pública", dijo Cañete, quien precisó que la devaluación que sufrió la moneda y la incertidumbre del mercado cambiario podrían generar falta de insumos debido a la no cotización y disponibilidad por parte de los proveedores. "Hasta ahora no se presentan inconvenientes, pero se confeccinó un plan de contingencia ante la incertidumbre", dijo el presidente del Directorio Obrero.



"Se están elaborando las medidas conducentes para tratar de paliar la situación respecto a los faltantes del mercado, como asimismo al desbalance de la ecuación económica financiera que se agravó con la devaluación de más del 40 por ciento del peso, teniendo en cuenta que muchos de dichos insumos se cotizan en dólares y euros", remarcó Cañete, quien trasmitió tranquilidad a los afiliados ante las vacilaciones generadas por la crisis económica nacional.



En ese marco, desde el Directorio Obrero aclararon que esperan que los afiliados "puedan llegar a comprender la grave situación por la que estamos atravesando, no sólo esta obra social, sino el resto de los prestadores del país, por lo que pondremos como prioridad aquellos casos de urgencia a fin de salvaguardar la salud de nuestros afiliados trabajadores".