Frigerio y Stanley explicaron algunas medidas anunciadas por el presidente

Los ministros de Interior, Rogelio Frigerio, y de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, afirmaron este miércoles que las medidas económicas anunciadas por el presidente Mauricio Macri "no tienen que ver con la campaña electoral", sino que buscan que "las familias argentinas se sientan más aliviadas", al tiempo que ratificaron la necesidad de sentarse a "dialogar" con la oposición y remarcaron que "no hay riesgo de gobernabilidad".Así lo señalaron en una conferencia de prensa que ofrecieron, tras las declaraciones realizadas por Macri, quien anunció medidas de alivio para asalariados y pidió disculpas por su dichos tras las PASO, en las que fue derrotado por Alberto Fernández."No podemos estar en campaña. Tenemos que estar gobernando", afirmó Frigerio, para quien las medidas anunciadas "tienen que ver con escuchar a la gente, que se ha expresado con claridad en el momento del voto" en las PASO.Las medidas anunciadas "están en el marco de medidas que se toman todos los días y se van a tomar todos los días. Esto sigue, hay que gobernar hasta el 10 de diciembre. Tenemos esa responsabilidad, no podemos vivir permanentemente en campaña", insistió el ministro de la cartera política.Anunció también que el Gobierno "está analizando una solución especial para el tema de los créditos UVA, que se dará a conocer en las próximas horas".Por su parte, Stanley indicó que los anuncios buscan que "muchas familias argentinas que están atravesando una situación de angustia y dificultad puedan sentirse más aliviadas", y aclaró que "mientras tanto, se sigue trabajando en el fondo de la situación para poder terminar con la inflación que es el peor impuesto que reciben todos los argentinos".En ese marco, la ministra de Desarrollo Social descartó un aumento extra en las jubilaciones, más allá del incremento que recibirán en septiembre correspondiente a la Ley de Movilidad.Asimismo habló de la necesidad de "sentarnos a dialogar hoy más que nunca" con los candidatos a presidente de la oposición y agregó que tiene que ser "las veces que sea necesario" para arribar a "consensos" de manera de "dar una señal clara de que el diálogo existe" y de que "no hay riesgo de gobernabilidad".Por otra parte, Frigerio descartó que el monto de 40 mil millones de pesos contemplado para las medidas pueda afectar el equilibrio fiscal."Es fundamental el equilibrio de las cuentas públicas", que se vio afectado en "tantas décadas" y por eso el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, "está cuidando que no esté en riesgo el compromiso con las cuentas públicas", dijo el funcionario.En esa dirección, destacó que el Gobierno "necesita la colaboración y el trabajo conjunto con todas las fuerzas políticas para que quede en claro que no hay riesgo de gobernabilidad".En relación a la convocatoria al Consejo del Salario para establecer un nuevo salario mínimo, Frigerio dijo que estará a cargo de su par de Producción y Trabajo, Dante Sica, y que realizará "en los próximos días".También explicó el congelamiento de los precios del combustible: "La nafta no es un servicio público. A través de la empresa estatal, que tenemos el 50%, podemos o lograr que nos acompañen en este congelamiento, que tiene tanta incidencia no sólo en el bolsillo de la gente sino en todo el circuito económico", aseguró.Sobre la situación de los jubilados, Stanley explicó que "recibirán en septiembre el aumento propio de la movilidad jubilatoria" que ya estaba previsto, y que "ya estaba llegando a superar el aumento de la inflación", y, por otro lado, indicó que "no hay por qué temer que los laboratorios no cumplan con los contratos del PAMI" en materia de medicamentos."Lo importante es que el Presidente ha tomado nota del mensaje, ha escuchado y entendido el mensaje de las urnas que es lo más importante que tiene la democracia", concluyó Frigerio.