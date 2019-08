La CGT descartó un paro, pero pidió que Macri "baje la campaña y gobierne"

La CGT realizó una cumbre de urgencia para analizar el resultado de las PASO y la escalada del dólar, y si bien negó que vaya a convocar un paro general en medio de la delicada situación, reclamó al presidente Mauricio Macri "que se baje de la campaña" y se centre en "gobernar hasta el 10 de diciembre".



"Yo no soy psicólogo, pero a Macri se lo notó fuera de la realidad", criticó uno de los titulares de la central obrera, Héctor Daer, en referencia al discurso que dio el Presidente el día después de la elección, antes de ingresar a la sede del gremio estatal Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).



Allí se realizó el encuentro de la denominada "mesa chica" de la CGT, que incluyó la presencia del otro secretario general, Carlos Acuña, para evaluar el resultado electoral de las PASO que dio un triunfo contundente de Alberto Fernández sobre Macri.



"No se evaluó una medida de fuerza, lo que queremos es que el gobierno tome medidas para preservar el salario de todos los que tienen ingresos fijos", planteó Daer, quien agregó: "Estamos hablando de cuidar las instituciones y de intentar que esto no perjudique más a la población".



No obstante exigió al Presidente "que se baje de la campaña" por su reelección, al considerar que "tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre e intentar que este país no desbarranque".



"Macri tiene que bajarse de la campaña y dejar la crispación que manifestó en los últimos días. Tiene que empezar a pensar que hay un resultado electoral que es casi imposible de revertir", afirmó el referente del gremio de Sanidad.



Y agregó: "El Presidente no hizo una lectura. Cree que hizo todo bien y nadie lo comprende. Es como cuando vas por la calle Gaona en contramano y creés que todos manejan mal y vos bien, hasta que chocás. Esperemos que Macri no choque, porque también choca el país".



Por su parte, Acuña remarcó que el resultado de las PASO significó que "el pueblo le dijo al gobierno que se ocupe de gobernar y de los problemas que hay".



El encuentro cegetista se realizó en medio de versiones sobre un inminente llamado del Gobierno a la central para sumarse a la reunión del Consejo del salario, Mínimo, Vital y Móvil que será inminente aunque aún no tiene fecha resuelta.



Al respecto, Daer aclaró que todavía no habían recibido ninguna comunicación de la Casa Rosada y exigió el inmediato llamado a ese encuentro para actualizar el haber mínimo tras la fuerte suba del dólar que se verá reflejada en una suba de precios.