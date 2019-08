Bordet: "En gestión uno tiene que hacerse cargo de los problemas y resolverlos"

Aseguró además que la corrida cambiaria "genera mucha incertidumbre, y nos preocupa como administración provincial".



"Teniendo en cuenta que estas han sido elecciones primarias, se empieza a perfilar claramente una voluntad del electorado y de los ciudadanos de la provincia de Entre Ríos en dar un voto de confianza a la fórmula que encabeza Alberto Fernández", evaluó el mandatario.



"Esto tiene que ver con una elección mayoritaria, que se da en todo el país, que está reclamando lo que nosotros también veníamos diciendo en campaña: salir del modelo que prioriza la especulación y la renta financiera para pasar a un modelo de producción, de crecimiento y empleo. Creo que esto es central", ratificó en declaraciones formuladas a FM Litoral.



A su vez, Bordet consideró: "Hay medidas económicas que castigaron duramente a la población, y esto fue evaluado de manera contundente en las PASO que hemos tenido este domingo".



El gobernador, luego, subrayó: "Aquí no hay ninguna transición porque las elecciones generales son en octubre, pero para tranquilizar los mercados entiendo que hace falta un gesto de responsabilidad y de humildad del Presidente, de reconocer que ha perdido estas elecciones primarias por un amplísimo margen, que le deja muy pocas posibilidades en octubre; y de llamar a los principales oponentes".



"Se debe llevar tranquilidad a los mercados y resolver la corrida financiera que tenemos, porque aquí el que sufre las consecuencias es el sector asalariado, la clase media y las Pymes".



A su entender, "no hay que enojarse cuando las urnas dan un veredicto contundente como éste. Hay que tener la responsabilidad necesaria para llevar tranquilidad y ordenar lo que hoy significa esta incertidumbre financiera y económica que vivimos, y que angustia a mucha gente porque no sabe cuánto van a valer los productos de primera necesidad mañana".



Bordet también habló de la conferencia de prensa del presidente Macri quien responsabilizó a la oposición por la corrida cambiaria y expresó: "Es él el que está gobernando y tiene que hacerse cargo y resolver los problemas. Es muy fácil echarle la culpa al otro. Y cuando uno está en gestión y gobierna, tiene que hacerse cargo".



"La corrida cambiaria tampoco soluciona nada porque las tasas siguen en el 74 por ciento, seguimos teniendo la misma incertidumbre y el riesgo país se duplicó, hoy está en 1470 puntos. En definitiva, fue una gran devaluación de un 25 por ciento pero estructuralmente el problema sigue".



En consecuencia, remarcó: "Que los mercados gobiernen no es lo que debe suceder en un país, creo que es la consecuencia de cómo se ha llevado adelante la gestión durante este tiempo". Impacto en Entre Ríos Bordet también se mostró preocupado por la devaluación y su impacto en Entre Ríos. "Impacta de manera muy negativa en la provincia y también en el bolsillo de la gente", dijo. "A nosotros nos preocupa porque tenemos para el segundo semestre la cláusula gatillo y no sabemos cuánto va a ser la inflación, pero también al trabajador le preocupa cuánto va a ser su salario y cuánto va a poder comprar con su salario. Esto genera mucha incertidumbre, y como administración provincial vemos lo vemos con mucha preocupación". Cambios en el gabinete provincial El gobernador confirmó que a partir de diciembre, en el gabinete provincial, "habrá muchos cambios, esto está claro". Al respecto, explicó: "Algunos cambios serán por cuestiones naturales porque asumen otros cargos electivos, como el caso del secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; de la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta; o del presidente del IAPV, Marcelo Casaretto".



"También haremos el relanzamiento de gestión, porque entendemos que las gestiones son dinámicas y si se mira para atrás se puede advertir que permanentemente hemos estado haciendo cambios cuando las situaciones lo ameritaron o para poder optimizar nuestra gestión. Desde ya que el 10 de diciembre será otra gestión, claramente", resumió.