Edgardo Kueider: "Las PASO nos ponen en un rol responsable de lo que se viene"

El secretario de la Gobernación y candidato a senador nacional por el Frente de Todos, Edgardo Kueider

"Entre Ríos fue una de las primeras provincias que llevó adelante este proceso de unidad"

, en el programade, aseveró que las PASO de este domingo "ha sido una elección fantástica, ganamos en todos los departamentos, excepto Diamante. Hemos ganado en localidades de la provincia en que habíamos perdido en junio, Chjajarí, Gualeguay".Ya lo estimábamos, porque somos parte de un gobierno provincial y tenemos los indicadores económicos de la actividad comercial y productiva, sabemos el impacto que está causando en estos sectores", puso relevancia.De la misma manera, dijo que "no podíamos dimensionar cuál iba a ser la intensidad de esta intención en la urna".En relación al armado de la unidad del partido, en la provincia, aportó: "Después lo replicaron en otras. Y a nosotros nos permitió llevar adelante una campaña con todo el peronismo adentro y obtener un triunfo histórico en la provincia, con el 58 %, que lo pone a Bordet como el segundo gobernador más votado de la historia y el primero desde el '83 a la fecha"."Cuando uno se inicia en política lo hace con el afán de que algo mejore, de cambiar las cosas, de que mejore algo. Lo hice convencido de que el peronismo era la herramienta para hacerlo, me afilié al peronismo en el año 1991 y milité siempre bajo esas consignas", afirmó Kueider.Mencionó que militó desde los centros de estudiantes, desde la Juventud peronista, fue concejal, presidente del Concejo Deliberante de Concordia entre 1999 y 2003 y secretario de Gestión Participativa para el Desarrollo Local de Concordia durante la intendencia de Gustavo Bordet.A eso lo desarrollé durante los dos mandatos de él en Concordia y luego cuando ya se postuló para Gobernador, fui jefe de campaña en 2015, y me nombra Secretario General de la Gobernación y además a cargo del Ministerio de Cultura y Comunicación", rememoró Kueider."Si bien las PASO, en los papeles, definen las internas de los partidos políticos, no dejan de ser un termómetro de lo que piensa la sociedad. Ha sido clara la intención de los ciudadanos entrerrianos. Y cAsimismo apuntó: "Desde el justicialismo creemos que tiene que haber desde el gobierno nacional una toma de conciencia y una autocrítica de lo que pasó.y para no seguir sometiendo a los argentinos a mayor crisis de la que ya tenemos".