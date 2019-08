Bahl: "Estamos muy preocupados por la situación financiera del municipio"

El intendente electo de Paraná, Adán Bahl, hizo notar su "tremenda preocupación por la situación financiera y económica del municipio".El dirigente recordó que "presentamos una segunda nota el 13 de junio pidiendo información que no debe prepararse ni lleva tiempo, sino que habitualmente debe estar a disposición para la toma de decisiones del intendente y sus secretarios. Hasta ahora no hemos tenido respuesta".En declaraciones a, acotó que "hubo una reunión del intendente con parte de nuestro equipo. Allí se interpretó que íbamos a contar con toda esa información pero no ha ocurrido"."Pudimos recabar información por colaboraciones y la proyección de los números de la municipalidad son muy, pero muy preocupantes. Me preocupa la situación financiera del municipio", manifestó el actual vicegobernador, quien alertó que esto "traerá consecuencias no deseables en los próximos meses, porque la administración ha incurrido en gastos de manera geométrica, especialmente durante este año. Esto ha impactado y no se ve un incremento de los recursos".Enseguida aclaró que "no hay un problema de recursos, sino que hubo un tremendo incremento del gasto. Cuando uno analiza las proyecciones de las partidas de personal y de funcionamiento queda con una tremenda preocupación. Hoy ya tenemos distintos indicios, pero en los próximos meses será muy evidente"."Es mi obligación preocuparme, pero también respetar que hay un intendente elegido democráticamente y que tiene la responsabilidad de administrar los fondos y la gestión municipal hasta el 10 de diciembre. No obstante, tenemos que ser sinceros y concretos, para decirle a la comunidad lo que estamos viendo", manifestó Bahl. Y enseguida aclaró: "Necesitamos la información, pero no metemos palos en la rueda ni interviniendo en ninguna gestión".Además, reveló que "desde febrero a mayo hubo 1.015 incorporaciones de personal. Al cierre de abril todas las partidas de funcionamiento estaban comprometidas en un 90 por ciento. No hay recursos extraordinarios como para hacer frente a mayores erogaciones. El municipio se extralimitó en el gasto, fundamentalmente desde enero a junio", completó.